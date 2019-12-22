自爆父母不鼓勵投身演藝圈　湯賀蘭：差啲連「蜘蛛俠」都冇得做！

在Marvel電影宇宙中飾演蜘蛛俠的湯賀蘭（Tom Holland），他早前接受Jimmy Kimmel邀請，出席節目《Jimmy Kimmel Live!》。當時他曾在節目上大爆如何協助解決Sony與迪士尼的蜘蛛俠合約風波。除此之外，原來他差點連演員都做不成，更遑論是蜘蛛俠。

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說起湯賀蘭，相信大家第一時間必定是想起他就是蜘蛛俠。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

影迷有時候很快忘記演員曾經演繹的角色，然而有些角色雖然事隔多年，但仍然會記得該角色是由哪位演員演出，就如丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）永遠是哈利波特、羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）就是鐵甲奇俠等及湯賀蘭就是蜘蛛俠等。早前湯賀蘭上節目《Jimmy Kimmel Live!》時，大爆他險些做不成演員。

跟湯賀蘭一樣，羅拔唐尼就是鐵甲奇俠。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

母親決定 入讀木工學校

在節目上，Jimmy Kimmel問湯賀蘭，他是否曾考慮過從事演員以外的其他工作。雖然湯賀蘭表示成為演員一直是他的夢想，但這職業卻不是他母親的最愛。據湯賀蘭指出，其母親希望他能成為一名木匠，甚至在他投身演藝事業後，他的母親還送他到木工學校。湯賀蘭稱：「我沒有考慮過其他職業，但我父母有。」他續指出：「當我去到一個階段，年紀太大未能再扮小孩，但又未夠老飾演青少年。我花了很長的時間去成長，就在此時，媽媽決定把我送到木工學校。」就這樣，湯賀蘭被送到卡迪夫學習木工。

湯賀蘭獲Jimmy Kimmel邀請上節目《Jimmy Kimmel Live!》，他即場自爆當初差點退出娛樂圈。（《Jimmy Kimmel Live!》影片擷圖）

湯賀蘭以為演藝事業做得不錯就能繼續成為演員，可惜事與願違。他稱：「媽媽說『不可以』，所以我就去了木工學校。當時我學習木工，並有機會成為木匠。」然而，由於課程太過辛苦，所以他並沒有完成整個課程，只讀了8個月就離開。至於他如何說服他的母親，湯賀蘭則沒有解釋。

2012年上映的《海嘯奇蹟》，應該是湯賀蘭的首部電影作品。（《海嘯奇蹟》劇照）

然而當Jimmy Kimmel追問湯賀蘭最後有否獲得木工技能時，原來他在參加課程前就已經掌握了這技能。湯賀蘭表示：「媽媽全家都是木匠，所以外祖父在我小時候就教會我，家中廚房的桌子都是我整。廚房的小櫃都是我建的。我也把朋友維修他們的門。」湯賀蘭最後還表示，廚房的那張桌子仍然完好無損：「它仍然存在。它已經有10年了，並仍然存在。」幸好他沒有成為木匠，否則就差點損失了一個這麼優秀的演員。