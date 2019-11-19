【Marvel隊長2】借湯賀蘭挽救人氣？　劇情將貫穿《蜘蛛俠》宇宙

日前Marvel Studios公布了5個電影上映日子，有傳《Marvel隊長2》（Captain Marvel 2）將於2023年5月5日上映，換句話說影迷仍要等多4年時間才有得觀賞續集，不過《Marvel隊長2》將會是她獨立的故事，改編自Marvel Studios總裁非常喜歡的章節「Secret Invasion」，而「蜘蛛俠」（Spider-Man）好大可能會參與其中！

有指「蜘蛛俠」很大可能會出現在《Marvel隊長2》。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

據了解，要是《Marvel隊長2》以「Secret Invasion」作為故事大剛的話，那麼下一位跟她合作的必然是「蜘蛛俠」。其實早已有傳言講到由湯賀蘭（Tom Holland）飾演的「蜘蛛俠」會成為《Marvel隊長2》的一員，加上迪士尼（Disney）對貝兒娜森（Brie Larson）和「Marvel隊長」失去信心，需要借「蜘蛛俠」來為該戲增加吸引力。這其實附合Marvel Studios第四階段的狀況，正如《奇異博士2》都要有紅女巫加盟。

「Marvel隊長」在MCU來說的確算不上很受歡迎。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

一眾英雄現身好合理

而「Secret Invasion」其實是Marvel漫畫的其中一個故事情節，Skrulls一族將會入侵地球並假扮成超級英雄，所以在《Marvel隊長2》中應該能看到很多不同的MCU角色。外媒評論這樣的做法其實很適合，事實上「Marvel隊長」這個角色並不是很受歡迎，單靠她一人之力未必能擁有自己的獨立電影，囊括所有不同類型的超級英雄將是使這部電影成功的唯一出路，從而證明了為何「蜘蛛俠」會出現。

要是《Marvel隊長2》以「Secret Invasion」作為故事大剛，講到有大量Skrulls入侵地球的話，剛好跟《蜘蛛俠：決戰千里》的片尾彩蛋吻合。（Marvel漫畫）