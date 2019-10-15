【蜘蛛俠決戰千里】拍攝令湯賀蘭一舊雲？　上畫先知神盾局長係假

電影《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home） 全球票房大賣，早前雖然傳出Sony、迪士尼的合約糾紛，導致可能分家的窘況，但幸好最後仍決定暫時和解，蜘蛛俠湯賀蘭（Tom Holland）與神秘客積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）最近出席西雅圖ACE動漫展，與影迷交流電影情節。 提到電影的兩段片尾畫面，提到他們拍攝時根本不知道神盾局長Nick Fury其實是史克魯爾人（Skrull）假扮的，真正的神盾局長其實在太空船上準備統籌一個全新的計劃，兩位主角是在看電影時才赫然發現：原來大家一直同假貨做緊對手戲！

湯姆霍蘭德在首映時看完電影，才意會到這個「神盾局長」是假的，其實是史克魯爾人假扮的 (蜘蛛俠︰決戰千里劇照）

湯賀蘭在座談會上向主持人及在場觀眾坦承，他一直在首映時睇完套戲，先意會到「神盾局長」是假的，其實是史克魯爾人假扮：「我後來一直思考我是否了解這一點——不，我當時不知道。」積佳蘭賀則是在電影上映前一個月先得知最終的片尾畫面，同時承認《蜘蛛俠：決戰千里》在拍攝期間，其實有很多橋段他都唔知拍緊乜嘢，要直到電影上映後先恍然大悟。

按圖睇《蜘蛛俠：決戰千里》精彩劇照▼

+ 10 + 9 + 8

《蜘蛛俠︰決戰千里》曾進行一連串的補拍，積佳蘭賀也有回來補拍戲份。然而湯賀蘭則開玩笑表示：「我沒有被邀請回來重拍，應該是我第一次就已經演很好了吧。」他也說由頭到尾都冇於片場見過史克魯爾人的裝扮，但他相當有興趣，很想見識一下。

延伸閱讀：

韓超級男團SuperM專輯 榮登告示牌200強榜首

「小丑」票房2連霸 打敗「阿達一族」、「雙子殺手」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】