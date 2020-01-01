【CATS】歌舞經典變Cult片？　巨鵰男星嬲爆回應負評：班影評人…

改編自1981年的Andrew Lloyd Webber經典音樂劇《Cats》電影版自首波影評公開後就命運乖舛，遭到眾多美國影評人毒舌評論，甚至出現「Oh God, my eyes！」一句式誇張評語。據稱奧斯卡金獎導演湯賀柏（Tom Hooper）還因此接連趕工36小時製作出「全新特效版」，史無前例要在全球電影院進行片源大更換，這也反而也激起了許多網友好奇：「好想知道到底《Cats》電影版拍得怎麼樣？」

《CATS》電影版僅得20分爛番茄新鮮度。（截圖）

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不過面對眾多美國影評人給予《Cats》的吐槽負評，擔任主要角色Rum Tum Tugger性感公貓的演員Jason Derulo，在接受知名媒體TMZ的訪問時就公開回嗆：「這是一部由世界上最傑出的人們製作出來令人難以置信的藝術品，我非常興奮讓觀眾能夠觀賞到這部電影，但那些影評人，他們懂些什麼鬼東西？他們現實生活中有製作過任何一部電影嗎？」Jason Derulo直言回嗆大多數的影評。

Jason Derulo接受TMZ訪問時指《Cats》是一部藝術作品。（訪問截圖）

不過有趣的是同樣參與演出西裝貓Bustopher Jones的知名主持人占士高登（James Corden），卻在最新訪問中表示：「事實上我還沒有看過《Cats》電影內容，但我聽到很多人的負評。」不過網友也發現占士高登明明在上周才剛參加完《Cats》電影全球首映會，莫非他在電影放映前就已經先悄悄溜走了？許多已經看過《Cats》電影版的觀眾也笑稱：「這部新作很適合變成未來的邪典（Cult Classic）電影！」好奇的朋友快揪人一起去電影院一探究竟！

《Cats》被視為一部必須入場欣賞的年度爛片。（《Cats》劇照）

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