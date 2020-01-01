CATS影評︳爛番茄僅得20分成爛片之王？貓人食曱甴未必最驚嚇

原本我們以為2019年已經不會再有驚奇，事實證明，在你未看電影《CATS》之前，千萬別下定論：《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）有幾段令我老淚縱橫、《葉問4》有少許熱血沸騰。《CATS》一口氣超越這兩部電影，它讓我淚水直流又義憤填膺。哭的是因為打了無數次呵欠擠壓了淚腺；氣的是想到這部電影竟長達110分鐘，自己還要多久才能逃離《發條橙》（Clockwork Orange）的無間地獄。

《CATS》電影版僅得20分爛番茄新鮮度。（截圖）

動盪的2019年，聖誕檔竟然冒出了此等逆天妖物已經夠驚奇，但是驚奇還有驚奇奇。我們被《CATS》的首支預告嚇到了，因此擔心視覺特效會摧毀這部電影，結果答案揭曉，那些假貓毛其實沒有那麼誇張──或者也許是我們已經被《CATS》的預告洗腦了。因為電影本身的問題更加嚴重、更容易激怒觀眾。

你以為進戲院後會看到一群似貓似人的怪物，導演還出來檔槍。結果證明導演說對了，我們的確不會抱怨這些假貓真人了。可是更糟的是，你根本不知道自己在看的是固定攝影機鏡頭的舞台劇，或是一部電影？《CATS》是電影嗎？映前我從沒想過會問《CATS》這個問題，但在那地獄的110分鐘之內，我發現這個問題還比電影有趣多了。

《CATS》予人一種似是舞台劇而又像電影的感覺。（《CATS》劇照）

《CATS》像舞台劇的錄影版本

有人說，舞台劇的世界比電影豐富多了，這種話不是空穴來風。一個偌大的舞台上，有布景、機關、演員與音樂，它帶給你的是全方面的視聽體驗加上知性娛樂。電影雖然也有這些元素，而且還有視覺特效輔助。但是電影觀眾看到的畫面，其實是導演要你看到的畫面。兇手躲在電影畫面角落，導演刻意對焦在畫面中央，讓你看不清兇手的外型。但舞台劇可不能這樣，你能關注舞台中央的主角、你能看看舞台兩側的布景，你想看哪就看哪。VR電影目前還不成熟，但百年前的舞台劇就能讓你如此沉浸。而音樂劇《CATS》自然是更加沉浸的體驗：貓演員們會在觀眾席走道穿梭來去，偶而還會與你四目相交或要佯裝撒嬌。

將舞台劇改編為電影，自然是想要提供觀眾一個導演的詮釋版本，讓觀眾按照編劇的劇本、以及導演的調度，透過銀幕站在主創者的觀影角度，等待導演帶我們走過這齣劇目。也許他有卓知高見，一路導遊讓我們眼見大開，發現自己看舞台劇時沒有的樂趣；也許他感覺原作稍嫌不足，多加幾幕去補足舞台劇要說沒說好的段落。怎樣都行，端看導演的修為與手法。我沒想到，《CATS》真是一次清晰的分析，將導演湯賀柏（Tom Hooper）的缺點公開於世，你不確定眼前這部電影，是由奧斯卡最佳導演執導的精心演繹、或是某藝術大學趕著畢業的電影系學生畢製。

舞台劇版的貓演員們會在觀眾席走道穿梭來去，偶而還會與你四目相交或要佯裝撒嬌。（《CATS》劇照）

答案應該是後者，因為《CATS》的缺點顯而易見。開演約20分鐘，白貓Victoria經Munkustrap的導引，與一群潔里珂貓來到後巷──別擔心這是劇透，這部電影另一個奇蹟就是無劇情可透。潔里珂貓們剛唱完一首歌曲，電影此時應該進入敘事部分，但是不知為何，Victoria突然與Munkustrap來了一段兩貓對舞，沒有台詞、畫面也沒有明顯的寓意。電影觀眾們瞬間就像被一聲不響落跑地導遊拋棄的旅行團員，如墜五里霧中，不知道接下來要幹什麼。湯賀柏就像架好攝影機之後就閃人了，讓這兩隻貓跳完舞之後，好像沒事人一樣地繼續下段劇情──那跳舞的目的是什麼？不知道。彷彿導演只是要提醒觀眾：「我覺得兩位舞者的舞技實在太高超了，你們沒看過的話現在讓你們見識一下。」

這種導演丟包觀眾的部分還不少，更糟的是，導演應該要提出一個經過電影手法編排過後的敘事觀點，告訴我們什麼是潔里珂貓、什麼是潔里珂選擇、為什麼貓貓們想要被選上、以及牠們各自被選上的理由是什麼等等。這齣音樂劇已經登台30多年了，這代表導演應該至少提出一些對《CATS》的創見、或是將舞台劇轉化為線性敘事的形式，告訴觀眾應該先把焦點放到哪隻貓上、再來注意哪裡……但是《CATS》雖然確實是表達了舞台劇的劇情，但也僅此而已，事實上電影《CATS》好像就是舞台劇《CATS》的錄影版本而已，而且只照台上，你看不到走道上的貓、你也無法東張西望，只能直盯著導演的無趣鏡頭。這無疑地令人懷疑：那我是不是買票去看舞台劇比較划算呢？

電影更似某藝術大學趕著畢業的電影系學生畢製。（《CATS》劇照）

《CATS》過於照本宣科 缺乏視覺奇觀

電影版本忘記了自己是電影，舞台劇礙於舞台形式，無法做出奇想天外的視角剪接與或是場景變化，但這對電影來說是司空見慣的把戲。導演應當透過這些技巧，來豐富舞台劇改編電影的內容、或是帶來更多新鮮感。《CATS》沒有太常使用這些電影形式的優勢，僅有鐵路貓從飯店舞台走向倫敦大鐘一段，腳下的假鐵軌慢慢幻化成跨越河面的真實大橋。這是最能體現出電影魔幻本質的一刻──以及炫耀你的電影視覺特效成本有多高。但是《CATS》並沒有太多這些視覺奇觀。

於是，《CATS》更加令人昏昏入睡──你只能一直期待下隻出場的貓會有趣一點，但是並沒有。在敘述劇場貓的生平時，電影沒有蒙太奇跳接過往他黃金年代的表演，讓觀眾不清楚這隻貓到底有何高貴之處──只能因為這是個伊恩麥基倫（Ian McKellen）飾演的角色，所以我們自動尊敬他。這又是一個看電影如同在看低成本舞台劇的時刻，而且這齣舞台劇質素比畢製還低──教授還會罵你台詞寫的語焉不詳，但是照本宣科的《CATS》仗著經典在前，它也不打算在電影裡多補充舞台劇沒說的故事。

即使演員們歌精舞勁又好戲，但跳舞的目的卻令人滿頭問號。（《CATS》劇照）

所以觀看《CATS》的過程大概是這樣的：開場聽到〈Jellicle Songs for Jellicle Cats〉很興奮，很多真人貓跳舞唱歌看起來有點怪，但只是有點而已；被丟包感覺無聊；開始唱〈The Old Gumbie Cat〉了，負責搞笑的「Fat Amy」莉寶韋遜（Rebel Wilson）非常好笑，但我們在預告裡大多看過了──比如手被捕鼠夾夾到；羅騰塔格貓登場，很狂野；愛吃的Bustopher Jones登場，很……很占士高登（James Corden）……Fat Amy妳為什麼還不出來……要演完了沒……好想睡……呃！我睡著了！驚醒之後卻發現劇情好像還接得上……Fat Amy妳為什麼還不出來……要演完了沒……好想睡……

《CATS》：沒有她，這部電影就正式宣布腦死

這是一趟平淡無奇的雲霄飛車、這是一捲不像電影的畢製錄影帶……說太多其實沒有意義，只會讓你一直問：「我好好奇到底爛在哪裡！」「好想看看！」這代表，你沒有從貓身上學到重要的一課，「好奇心會殺死貓」，真的，就是那麼嚴苛，就像準備開啟法櫃的納粹軍人，他們不知道法櫃的厲害，只知道自己一定要看上一眼，可是開了十秒鐘之後就後悔了。

《CATS》予人的感覺好像就是舞台劇《CATS》的錄影版本。（《CATS》劇照）

《CATS》某種程度上不會帶你掉進恐怖谷，卻會讓你掉進沉睡谷。還有歌聲音樂伴你入睡，實在是萬分體貼。這些話只是安慰那些已經進戲院還在看這篇文章的觀眾，希望《CATS》能給你110分鐘的好眠。至於那些還沒有踏進戲院的觀眾們，遠離喵喵、珍惜生命。你可以再去看一次《星球大戰：天行者崛起》，找找裏頭有什麼小細節，可以出場後跟與你意見不同的網友繼續筆戰。這還算有收穫的，因為看完《CATS》你什麼都得不到。你想再次證明將舞台劇改編成電影是有意義的，相反地你還被偷了110分鐘與電影票錢，而且證明，有些導演最好什麼電影都不拍最好。

你可能會說，那我至少可以去看視覺特效，那我可以保證，這部電影還真的用了非常多視覺特效──錢全花在貓尾巴上。我們在預告裡不夠關注那些尾巴，但在電影裡，尾巴根本是貓的第三隻手，這些假尾巴非常有戲，跟早乙女玄馬變成貓熊後的牌子一樣生動。好了，就這樣了，沒了。你想看到貓吸貓薄荷之後畫面陷入混亂繽紛的高潮幻景嗎？沒有。你想看到貓貓飛昇九重天的極樂想像嗎？抱歉沒有。你只有貓尾巴，尾巴倒是還頂多的，想必花了不少錢。

戲中演員們的假尾巴非常有戲。（《CATS》劇照）

這部改寫電影定義的電影，提供您頂級尊榮的體驗：包括了睡眠體驗、吐槽體驗、忍耐力訓練、110分鐘能打幾個呵欠測驗、並且讓你感覺這輩子從未如此強烈地想要逃出戲院。不過就像我說的，好奇心會殺死貓：而且我已經死了，您就不需要親自死一次了。什麼，我還是阻止不了你嗎？看來我要出陰招了：這部電影有很多很多蟑螂出沒。沒錯，《CATS》就是如此拍案驚奇。

《CATS》的「貓人」意外引起恐谷效應。（《CATS》劇照）

+ 8 + 7 + 6

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