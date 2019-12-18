【CATS】預告嚇親人試映反應竟超好　Taylor Swift靠呢樣救全家！

改編自同名音樂劇的《CATS》電影由金像大導湯賀柏（Tom Hooper），天后Taylor Swift、James Corden等人主演，該戲早前釋出首支預告時，令網民感到不滿，被毛茸茸的人貓嚇一大跳，反應直情跟《超音鼠》（Sonic The Hedgehog）一模一樣，所以電影公司都要再幫佢哋執執個靚樣再出街！

網民指出Taylor Swift造型似脫下了所有衣服，但配上逼真的皮毛和尾巴，卻沒有美感也不性感。（《CATS》預告影片截圖）

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一直不被看好的《CATS》昨日（17日）在外國率先舉行優先試映場，一眾有份出演都明星的有去到現場撐場，Taylor Swift着上黑紅拖地抹胸長裙、靚足全場，試映後都有些明星、導演和知深記者等在網上寫下個人感受和評論，當中包括Alan Henry和Ben Mekler等等。

由人貓變返人時，Taylor Swift靚足全場！（Taylor Swift IG）

Alan Henry：「《CATS》是我所經歷過前所未有最奇怪、撲朔迷離、最奇怪、最神奇、最壯觀的電影，我不確定到底發生甚麼事，但我知道這是值得去感受的。」

Ben Mekler：「啊，《CATS》不錯吧？所有你在預告片看到很奇怪的事物都會消失，是一套神奇且簡單的作品，不過唯一例外的是Taylor Swift的原創歌曲《Beautiful Ghosts》，即當時有隻貓正在一名老婦的公寓中，吞食她的屍體。」

有網民表示：「我真心希望所有人都會在這個週末去看這套大電影，雖然不是常常都能在戲院中看到特別又唯特的作品，但我能確定《CATS》一定會是。」

電影公開最新預告，又再次被瘋傳，網民大嘆睇完會發惡夢。（《CATS》預告影片截圖）

除了劇情和人貓的再改造外，相信Taylor Swift和Andrew Lloyd Webber共同創作的《Beautiful Ghosts》同樣受矚目，據知這首歌獲得了金球獎的提名，但就有入圍奧斯卡提名，而Ramin Setoodeh同樣寫道︰「選民之所以放棄它，相信是因為《CATS》仍未上映，但這首歌我已經加在我的最愛中，真的很棒，我的腦海全是它的旋律。」