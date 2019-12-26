【CATS】Taylor Swift新歌獲大讚　仍不及戲中呢幕人型動物登場爆

改編自同名音樂劇的《CATS》電影由金像大導湯賀柏（Tom Hooper），由伊恩麥基倫（Ian McKellen）、茱迪丹芝（Judi Dench）、天后Taylor Swift、名主持James Corden以及諧星《辣妹合唱團》的莉寶韋遜（Rebel Wilson）等人主演，電影將於今日上映，雖然在《CATS》預告出街、電影試映後都有不少影迷給予劣評，仍未能接受CG激多的「人貓」，但其實電影仍有可取之處！

伊恩麥基倫扮演Gus the Theatre Cat。（《CATS》電影劇照）

電影中令人感到奇怪的人貓，因為有網民指出由於CG的關係，看似強行將人的面Key在一隻貓上，但不論這點的話，其實《CATS》都有可取之處。

1. 演員陣容

伊恩麥基倫和茱迪丹芝皆是好戲之人，今次更有天后Taylor Swift的加盟，特意為電影寫下新歌《Beautiful Ghost》，成為其一的焦點，另外名主持James Corden以及諧星莉寶韋遜都表現都十分不錯，由預告已經看到兩人的表現十分搞笑，尤其是莉寶韋遜扮演的Jennyanydots，捧住個大肚跳舞，舉手投足都引人發笑，是戲中的開心果！

+ 6 + 5 + 4

聚樂谷貓貓之歌《Jellicle Songs For Jellicle Cats》。（《CATS》電影劇照）

2. 《CATS》的歌

經典音樂劇《CATS》中的歌很多都唱得街知巷聞，包括《Jellicle Songs For Jellicle Cats》、《The Rum Tum Tugger》、《Mungojerrie and Rumpleteazer》、《Gus: The Theatre Cat》和《Memory》等等，而Taylor Swift的新歌《Beautiful Ghost》其實是女主Victoria的歌，歌詞主要講述由芭蕾舞蹈員Francesca Hayward扮演的Victoria在聽完《Memory》中，發現自己連可留戀的回憶都沒有，在人生中找不到美好的事，Taylor Swift以哀傷的歌詞來加強她的絕望，其中一句「All that I wanted was to be wanted」（我所渴望的就只是被需要而已）就能顯出她的悲傷，雖則如此，《Beautiful Ghost》是一首旋律會在你聽後長期留在腦海之中的歌曲。

在《CATS》預告片中的莉寶韋遜早已突出過Taylor Swift，點知行為更出眾......（《CATS》電影劇照）

3. 人型貓都未係出奇

戲如其名《CATS》當然有很多貓，但當你以為人貓已經很出奇時，在莉寶韋遜出場時，她表現的部份會令你感到「沒有最出奇，只有更出奇」！作為家貓的她要管理好家中事務，保持屋企的潔淨，要確保老鼠、蟑螂等都不會出現，但她又沒有將牠們趕盡殺絕，反而教識埋老鼠唱歌跳舞，聽落作為電影橋段其實都不太問題，但問題在於電影將老鼠和蟑螂人化，用CG製成人樣老鼠和人樣蟑螂，雖然莉寶韋遜會管理牠們，但要是牠們做錯的話，她還是會一手拎起蟑螂直接食用，一隻人貓吃掉一隻人樣蟑螂，確實有點可怕。