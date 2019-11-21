【JOKER小丑2】華堅馮力士有望回歸拍續集　導演仲畀多個驚喜影迷

DC改編漫畫電影《JOKER小丑》拍攝成本只是6,250萬美元（約4億8000萬港幣），但早前衝破10億美元（約78億港幣）票房，成果好到超越大家預期。近日有消息指出原本只此一集的《JOKER小丑》會開拍續集，繼續會由Todd Phillips執導及邀請華堅馮力士（Joaquin phoenix）繼續擔任「小丑」一角。

傳聞《JOKER小丑》成績好到爆，已經有計劃添食開拍續集。（《JOKER小丑》劇照）

據了解，Todd Phillips、華堅馮力士和編劇Scott Silver都會回歸，不過華納兄弟（Warner Bros.）方面並沒有作出任何評論，目前未有太多《JOKER小丑》續集的細節，相信跟正在拍攝的新版《蝙蝠俠》（The Batman）不會有任何相關。

即便開拍《JOKER小丑2》，劇情都不會跟新版《蝙蝠俠》有關連。（《蝙蝠俠—黑夜之神》劇照）

其實在談及《JOKER小丑》續集時，Todd Phillips有向華納兄弟提出開發DC原創系列，拍出一些英雄或反派出身的電影，並且得到了華納兄弟Toby Emmerich的點頭，有指暫定會在《JOKER小丑》續集後再拍一套DC電影，但主角是誰則沒有公布，據知，這套電影將會以漫畫中的超級反派Darkseid，或者Lex Luthor的可能性較高。

影迷想睇Darkseid還是Lex Luthor呢？（《正義聯盟》劇照）

目前《JOKER小丑》是第4套票房突破10億美元的DC電影，也是第二套在沒有中國市場下達成10億美元票房電影，這是自2008年由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導，基斯頓比爾（Christian Bale）主演的《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）後再次做到同樣成績的電影，更是電影史上首部破10億美元R級電影！

《蝙蝠俠—黑夜之神》是首套沒有在中國上映仍破10億美元票房的DC電影。（《蝙蝠俠—黑夜之神》劇照）