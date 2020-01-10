《小婦人》影評：被第7次翻拍的大時代小女人　到底仲有咩板斧？

有些經典的文字著作，無論是改編過多少次電影版本，隨着不同的導演執導，電影分別會帶來各自不同的風格與特色，當中亦包括是夜觀看的這部作品，由《不得鳥小姐》（Lady Bird）導演姬達嘉域（Greta Gerwig）自編自導的第二部作品，改編自路易莎．梅．奧爾科特（Louisa May Alcott）於1868與69年撰寫的同名小說作品，以不同的敘事方式，詮釋這部關於四位姊妹的成長故事。《小婦人》（Little Women）嶄新的風格和敘述，重新演繹四姊妹的成長經歷。姬達嘉域的成熟編導技巧，為電影帶來新穎揮灑的創意和魅力。

+ 18 + 17 + 16

《小》片故事講述喜歡執筆寫字的Jo（茜爾莎羅倫 飾），她決定把自己作品的初稿，送到出版社去，跟老闆相討出版的事宜，這時，她卻回想起舊日跟姊姊Meg（愛瑪屈臣 飾），妹妹Beth（伊麗莎史格倫 飾）與Amy（佛羅倫絲佩芝 飾）之間的感情，那時正是南北戰爭的時期，四姊妹跟隨母親生活。她們四個縱使性格不一，各有不同的理想，卻繼續走向不同的成長道路…

《小婦人》這本著作已經多次被改編成電影劇情長片，首部改編而成的電影，是1917年由Alexander Butler執導的默片版本；翌年，Harley Knoles則為第二位改編《小》片的導演。1933年，George Cukor執導首部有聲版本的《小》片，由Katharine Hepburn飾演Jo。1949年，Mervyn LeRoy執導的是首部彩色版本，片中飾演Amy的是Elizabeth Taylor。相隔45年，1994年，澳洲導演Gillian Armstrong執導《小》片，分別由Winona Ryder、Trini Alvarado、Claire Danes、Kirsten Dunst分飾四姊妹，母親角色則由Susan Sarandon演出，基斯頓比爾（Christian Bale）則飾演Laurie。

四姊妹就跟隨母親生活。她們四姊妹縱使性格不一，各有不同的理想，繼續走向不同的成長道路（《小婦人》劇照）

由姬達嘉域執導的《小》片是第七部改編搬上銀幕的電影版本，當知道由姬達嘉域執導此片的時候，確是有點期待，演而優則導的她，很有興趣想知道她會如何處理這個已經街知巷聞的經典著作。無疑，姬達的重新改編，不能夠再單純就過往作品的故事直接舖陳。於是，她便重組電影的時序方式描述，把電影展現出不同的感覺。

《小》片利用倒敘法描寫四姊妹的成長故事，以成長後的姊妹們作為電影的開端，藉着Jo撰寫文章投稿，回到四姊妹互相牽絆的成長經歷。電影以平衡剪接的處理，雙線並行的劇情發展，把四位主角的成長階段刻畫出來，跟過往直述的敘事形式有所不同，電影透過兩個不同的時代對比，讓觀眾能夠投入於四姊妹在兩個不同時期的轉變。姬達嘉域以這形式的處理，大膽直接的描寫，突顯出她在編導上的技巧，影片結構完整流暢，素材豐富，嶄新的敘述方式，讓觀眾多番的思考。

電影既是保留著故事的古典味道，但亦不乏一點的時代感（《小婦人》劇照）

電影既保留着故事的古典味道，但亦不乏時代感，服裝與美術的設計，展現出人物的社會階級。姬達嘉域鏡頭下的四位女主角，描繪細緻鮮明，她們分別面對不同的人生，從寫作、愛情、繪畫、音樂，各種不同面向去表達女性，劇情配合當時與現在的寫實現象，刻劃出女性在不同時期的社會掙扎。四位人物個性截然不同，帶點清新脫俗的感覺，突出了角色性格的層次感，傳遞出女性的溫柔與堅毅的精神。

片中四位主要角色的選角，均是令人眼前一亮，飾演四姊妹的分別是跟茜爾莎羅倫、愛瑪屈臣、佛羅倫絲佩芝、伊麗莎史格倫，她們四位在片中各具表現，均能夠表現出角色的神韻，姬達嘉域塑造出不同的角色造型，形象獨特。當中以演二女Jo的茜爾莎羅倫及幼女Amy的佛羅倫絲佩芝留下最令人深刻的印象。

再次跟姬達嘉域合作的茜爾莎羅倫，今次的合作亦顯出彼此之間的默契，脫俗的演出，突顯出角色的性格；佛羅倫絲佩芝則把Amy演得入木三分，表現收放自如，十分搶鏡。飾演家姐Meg的愛瑪屈臣，角色相對比較平實，流露着一份「愛」的細膩情感，表現恰到好處；飾演三妹Beth的伊麗莎史格倫，在片中則比較少戲份，似乎是在其他三位女角裡「眾裡尋她」，但是輕輕的琴聲，卻散發出她的個人韻味。

片中四位主要角色的選角，均是令人眼前一亮（《小婦人》劇照）

縱使經過多番的改編，不過姬達嘉域執導的版本，仍然帶來很多的驚喜，影片跳出過往《小》片的故事框架格局，以她的個人特色與風格，重新編排了一部與別不同的《小》片故事，既是突顯出她那編導的成熟技巧，末段亦以開放式的結局作收筆，讓觀眾對於Jo的感情發展，有不同的理解，這就是《小》片的獨特之處。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​