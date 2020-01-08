【小婦人】90年代版本主角顏值爆燈　必睇20歲勁靚仔基斯頓比爾

近日上映的《小婦人》（Little Women）改編自1868年美國作家Louisa May Alcott的同名作品，這部經典百多年來七度被改編成電影，除了最新版本外，以1994年的版本最為熟悉，兩位男、女主角的顏值正值巔峰狀態，相當養眼

1994年版的《小婦人》由雲露娜維達及基斯頓比爾主演，兩位都好年輕美麗。（電影截圖）

最新版本的卡士相當吸引，包括金球影后茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan）、提名過奧斯卡影帝的小鮮肉添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）及「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）等，都是出名有外表又有演技的新一代人氣演員，另外仲有「戲精」梅麗史翠普（Meryl Streep）及Laura Dern坐鎮。

20歲的基斯頓比爾真的不得了。（電影截圖）

入嚟睇基斯頓比爾當年有幾靚仔

+ 12 + 11 + 10

回到26年前，Gillian Armstrong執導的版本，找來當時紅透半邊天的雲露娜維達（Winona Ryder）擔正，配搭還未成名的基斯頓比爾（Christian Bale），兩位正值顏值高峰，絕不讓新版卡士比下去。另外仲有卡露兒丹絲（Claire Danes）及年僅12歲的姬絲汀鄧絲（Kristen Dunst）飾演兩位妹妹，以及奧斯卡影后蘇珊莎朗頓（Susan Sarandon）扮演母親一角。

12歲嘅姬絲汀鄧絲好可愛。（電影劇照）

當年基斯頓比爾只有20歲，美貌不遜添麥菲查洛美，青澀模樣相當新鮮。不過多年來都有網民指基斯頓跟陳啟泰撞樣，仲封他為「鬼佬啟泰哥」，比對之下的確幾神似，未知以後再看基斯頓的表演時會否「出戲」？

左手邊加埋副眼鏡就真係十足兩兄弟咁樣。（電影截圖、網上圖片）

當年基斯頓比爾只有20歲，美貌不遜添麥菲查洛美，青澀模樣相當新鮮。不過多年來都有網民指基斯頓跟陳啟泰撞樣，仲封他為「鬼佬啟泰哥」，比對之下的確幾神似，未知以後再看基斯頓的表演時會否「出戲」？