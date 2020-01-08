【澳洲山火】家鄉有難眾星呼籲救災　雷神基斯咸士禾夫捐百萬美元

澳洲山火燒了足足3個多月，火燒範圍整整45個香港，超過5億動物喪生，在全球集氣之下，不久前才迎來第一場雨，但傷害已經造成，據知有專家表示需要40年時間才能修復。

羅素高爾是今屆金球獎迷你劇最佳男主角得主。(ig@russellcrowe)

《第77屆金球獎》（77th Golden Globe Awards）日前結束，澳洲男星羅素高爾（Russell Crowe）憑《Loudest Voice》獲頒迷你劇組最佳男主角，但就因為澳洲山火的關係，決意留守家園出一分力而缺席典禮，他的行為和態度備受尊重。

同樣是澳洲男星的「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）一向熱愛大自然，十分喜歡滑浪，即使如今他已大紅大紫，仍留在澳洲跟家人同住。早前他更有和應里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），關注亞馬遜大火以及呼籲各界捐款救災。

基斯咸士禾夫在IG拍片呼籲大家幫忙救災。(ig@Chris Hemsworth)

在昨日（7日）基斯咸士禾夫就在個人Instragram上傳自拍影片，稱會捐贈 100 萬美元（約港幣700萬）幫助救濟澳洲山火一事，更呼籲大家捐款，一起同心拯救澳洲！

而同樣是澳洲籍的金球視后妮歌潔曼（Nicole Kidman）在頒獎禮前，在個人Instragram上傳一張捐款方法的擷圖，跟家人一同捐出50萬美元（約港幣390萬港元）予「Rural Fire Services」。

妮歌潔曼捐出50萬美元（約港幣390萬港元）救災。（ig@ Nicole Kidman）

嘉倫招莉仁今日都有在IG呼籲大家出一分力。（ig@ Karen Gillan）

另外，同樣有份演出Marvel Studios電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）和《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）的「涅布拉」（Nebula）的嘉倫招莉仁（Karen Gillan），今日（8日）都有在個人Instragram上傳一張照片，圖中一隻成功被拯救出火海的樹熊，緊緊抱着義務消防員的手臂，可以看到牠的無力、無助以及倚賴，實在是令人十分心痛，她同樣呼籲大家捐款幫幫澳洲。

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基斯咸士禾夫呼籲片段：