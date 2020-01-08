【澳洲山火】家鄉有難眾星呼籲救災　雷神基斯咸士禾夫捐百萬美元

澳洲山火燒了足足3個多月，火燒範圍整整45個香港，超過5億動物喪生，在全球集氣之下，不久前才迎來第一場雨，但傷害已經造成，據知有專家表示需要40年時間才能修復。
羅素高爾是今屆金球獎迷你劇最佳男主角得主。(ig@russellcrowe)
《第77屆金球獎》（77th Golden Globe Awards）日前結束，澳洲男星羅素高爾（Russell Crowe）憑《Loudest Voice》獲頒迷你劇組最佳男主角，但就因為澳洲山火的關係，決意留守家園出一分力而缺席典禮，他的行為和態度備受尊重。
同樣是澳洲男星的「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）一向熱愛大自然，十分喜歡滑浪，即使如今他已大紅大紫，仍留在澳洲跟家人同住。早前他更有和應里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），關注亞馬遜大火以及呼籲各界捐款救災。
基斯咸士禾夫在IG拍片呼籲大家幫忙救災。(ig@Chris Hemsworth)
在昨日（7日）基斯咸士禾夫就在個人Instragram上傳自拍影片，稱會捐贈 100 萬美元（約港幣700萬）幫助救濟澳洲山火一事，更呼籲大家捐款，一起同心拯救澳洲！
而同樣是澳洲籍的金球視后妮歌潔曼（Nicole Kidman）在頒獎禮前，在個人Instragram上傳一張捐款方法的擷圖，跟家人一同捐出50萬美元（約港幣390萬港元）予「Rural Fire Services」。
妮歌潔曼捐出50萬美元（約港幣390萬港元）救災。（ig@ Nicole Kidman）
嘉倫招莉仁今日都有在IG呼籲大家出一分力。（ig@ Karen Gillan）
另外，同樣有份演出Marvel Studios電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）和《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）的「涅布拉」（Nebula）的嘉倫招莉仁（Karen Gillan），今日（8日）都有在個人Instragram上傳一張照片，圖中一隻成功被拯救出火海的樹熊，緊緊抱着義務消防員的手臂，可以看到牠的無力、無助以及倚賴，實在是令人十分心痛，她同樣呼籲大家捐款幫幫澳洲。
基斯咸士禾夫呼籲片段：
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Hi everyone. Like you, I want to support the fight against the bushfires here in Australia. My family and I are contributing a million dollars. Hopefully you guys can chip in too. Every penny counts so whatever you can muster up is greatly appreciated. In my bio I’ve added links to support the fire fighters, organisations and charities who are working flat out to provide support and relief during this devastating and challenging time. Beyond appreciative to everyone around the world for their well wishes and donations. It really does make a difference, so dig deep! Love ya.