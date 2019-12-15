【復仇母親】 真人真事改編　智障童被禁錮5年日做14小時仲要捱打

由「美魔女」李英愛、劉宰明主演的《復仇母親》（韓文：나를 찾아줘）改編自韓國真實社會事件，據知有天導演金承右剛好看到了一遍尋人廣告，觸發了他拍攝《復仇母親》，不過電影的背景設定在海邊的釣魚場，而真實事件就發生在鹽田。

冷血村民跟魔警聯手想將孩子留下當童工和生財工具！（《復仇母親》劇照）

2014年韓國曾發生一宗稱為「新安郡鹽田奴隸事件」，當時兩名無家可歸的金某（視障人士）和蔡某（智障人士），因為經過一家未註冊的工作介紹所介紹，告知他們通過努力即可在新安郡的鹽田賺錢，但最終受騙，僅以10,000韓圜（港幣$70）賣給了擁有鹽田的農民，蔡某和金某兩人分別於2008年和2012年被拐賣。

惡毒村民跟下賤警員為了錢而同流合污。（《復仇母親》劇照）

靠一封信自救

據了解，兩人在鹽田被逼無薪工作14個小時，要是不工作的話就會被鐵棍或木棍毆打，加上農民和警員同流合污，導致兩人逃生難上加難。金某在被禁錮期間企圖逃跑三次，但所有的嘗試都失敗告終，在第三次失敗後更受到死亡威脅，但這並未有令他放棄，更趁着在一次外出理髮時偷偷寄信給媽媽，她在首爾報警後，最終搗破事件。兩人終於2014年中2月6日被首爾警察救出，業主和未註冊的工作介紹所被首爾警方逮捕。在調查後發現，當中有18名工人從沒出過糧，更有名鹽場主人十年以來從未支薪。

金承右跟李英愛都希望大眾可以對社會加多一分關注。（《復仇母親》劇照）

喚醒走失兒女的父母勿放棄

雖然導演金承右表示自己在2008開始準備劇本，指出電影跟該事件無關，不過兩者有着不少的共通之處，例如拐騙、勞役、身體殘障、奴隸式工作、多次逃跑失敗等等。不過金承右跟李英愛拍攝《復仇母親》的唯一目的，是讓跟子女失散的父母們不要放棄，喚醒大眾對社會的關懷和重視，對身邊的事物都多加點留神，或許你會幫助到身邊的人。