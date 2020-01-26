【我的筍盤男友．專訪】李靖筠唔怕同前人比較　陳家樂最鍾意嚇佢

英皇賀歲電影《我的筍盤男友》由葉念琛執導，陳家樂、李靖筠（Gladys）、岑珈其、孫慧雪、阿Bob林盛斌、糖妹黃山怡以及蔚雨芯等人主演，故事仍然貫徹業葉導的風格，今次由陳家樂扮演霸氣多金總裁，李靖筠則飾演努力向上、靠自己努力打工的小女生，無意間引起了陳家樂的注意，兩人隨即墮入愛河，但由於身份的關係掀起了重重波折。

最有前途新人獎 優異獎：李靖筠(節目截圖)

不怕跟前任「阿寶」比較

早前陳家樂和李靖筠接受訪問，李靖筠繼Stephy鄧麗欣後擔任新阿寶，問及她會否感到有壓力時，她指出其實沒有刻意將自己跟她們比較，因為歷代的阿寶都在大家心中有一定的地位，而壓力來源可能是因為沒有她們一樣靚、有經驗，但又沒有放在心上。「唔緊要啦！我就照做自己呢個阿寶，希望大家會鍾意我呢個版本。」

兩人均表示希望另一半會跟自己共同進退。（梁碧玲 攝）

希望另一半會係個咩人？

由於戲中提及過好多不同角色，如：蝙蝠俠、大雄、多啦a夢等等，問及他們希望自己的伴侶會是個甚麼角色時？兩人思考了一段時間後，李靖筠：「其實想不到一個角色給他，因為我會好想自己的另一半跟我共同進退，即便阿寶都不會在一個劇本內只得一種角色，我跟他面對困難時可能是一個角色，在嘻哈浪漫時又會有另一個角色，所以好難用一樣嘢去概括我的另一半。」

而陳家樂則表示希望她可以好似「鐵甲奇俠」一樣，因為「鐵甲奇俠」的女朋友（小辣椒）都能着上鐵甲跟他一起戰鬥、衝以及共同進退。

戲中陳家樂和李靖筠分別會扮演大雄同多啦a夢，兩人表示如果大家真係鍾意，可以再着俾大家睇！（梁碧玲 攝）

喊戲零難度

今次在戲中，李靖筠都有不少喊戲，問到喊戲對她來說有多難時，她自言自己是一個極度眼淺的人，在現實生活中都經常喊，而且劇本都寫得很仔細，其實第一次睇劇本都有眼濕濕，好清楚知道自己在哪一場戲需要流淚，而且愛情跟家人都是我的死穴，講兩句就好容易喊。

講返戲入面，李靖筠指出有一場戲令她印象深刻，因為要跟陳家樂攤牌，本身仍想着「死啦！好似唔係好喊得出…」但一投入拍攝，他突然上身一樣，眼見他對着我的冷漠無情，感到好痛，我就似跟阿寶二合為一一樣。

李靖筠笑言如果陳家樂拎蛇嚇她，必定會將他掉落街。（梁碧玲 攝）

李靖筠自爆天生死穴

講到另一場又搞笑又深刻的場口時，李靖筠指出這場戲足足令她緊張肚痛足一整日，而這正是在舊樓中遍地佈滿蛇的一幕，陳家樂更笑指：「佢驚到喊啊！佢又喊囉！未見到淨係聽到話啲蛇喺出邊，我入嚟嚇一嚇佢話出邊好多蛇啊！扮蛇叫嚇佢就已經喺到喊喇！」

李靖筠其後補充自己天生非常驚蛇，蛇是她最大的弱點，她笑言：「死喇！我講咗俾全世界知！」驚蛇的程度就如看到照片都覺得好恐怖，即使知道是假都會好頭痛不想看到，實在是太不喜歡牠們的外型和移動姿態，當日知道要拍蛇戲整日都肚痛，滿腦子都是怎麼辦，十分害怕控制不到自己會跑走。在坐電梯上去時，我問：「而家出面有冇蛇？」他回應遍地都是，已經在腦海中幻想到當下的場面，就怕得當堂喊了出來，由於太大反應的關係，所以人都怕了我，所以到最後我都沒有看到過真蛇。

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場地：英皇鐘錶珠寶中環旗艦店

Carlos

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Gladys

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Makeup: ShuenKong @WiLL Wong

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