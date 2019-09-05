【重案夢幻再重組】首預告出爐　韋史密夫霸氣現身慘遭拍檔搶Fo

由韋史密夫（Will Smith）及Martin Lawrence主演的經典動作喜劇《重案夢幻組》（Bad Boys），其系列第三集《重案夢幻再重組》（Bad Boys for Life）在今日（5日）凌晨時分推出首條預告，觀眾終於再次見到這對來自邁阿密警局的黃金拍檔。在該預告中，除了有一貫型格的槍戰、飛車及打鬥場面外，當然還有兩人互窒的搞笑場景。相信粉絲看到預告後，湧出不少回憶，畢竟距離上一集已經有16年之久。

韋史密夫及Martin Lawrence主演的《重案夢幻再重組》將於1月上映。（《重案夢幻再重組》預告擷圖）

由米高比爾（Michael Bay）執導，韋史密夫及Martin Lawrence主演的《重案夢幻組》在1995年上映。當時電影憑藉喜劇元素及動作場面，讓影迷眼前一亮，成功風靡全球，並創下1億4,100萬美元收入。電影公司在8年後推出續集《重案夢幻組2》（Bad Boys II），可惜電影評價不佳，但全球票房卻提升至2億7,300萬美元。《重案夢幻組》成功將韋史密夫推上演藝高峰。

韋史密夫在預告開頭霸氣登場。（《重案夢幻再重組》預告擷圖）

16年後再聚

雖然一直傳出該系列會推出第三集，然而劇組卻不斷換人。直到今年初，才確定由Adil El Arbi及Bilall Fallah聯合執導。相隔16年，韋史密夫及Martin Lawrence這對黃金拍檔終於要回來。除此之外，今集新增了女星Vanessa Hudgens飾演，她將率領新世代警員加盟。

究竟新、舊世代會擦出什麼火花，相信粉絲都非常期待。《重案夢幻再重組》將在明年初上映，至於英文戲名《Bad Boys for Life》，是取自《重案夢幻組》中的一句台對白「We ride together, We die together, Bad Boys for life」，然而有影迷笑稱，兩人不再是「Boys」，應該改造「Men」。不過更加多粉絲見到脹爆咗的Martin Lawrence，都表示有啲失望，但又添上更多喜感。

兩位主角在《重案夢幻再重組》首條預告中已經炮製不少笑料。（《重案夢幻再重組》預告擷圖）

《重案夢幻再重組》首條預告長約2分半鐘，由韋史密夫飾演的Mike在預告開頭已經型爆登場。可是轉眼間，由Martin Lawrence飾演的Marcus一開車門卻撞到街井，即刻給Mike鬧，之後兩人互相窒對方，充滿趣味。除此之外，當兩人在查案時，Marcus向Mike表示要叩門，但當Marcus以為真的要叩門之際，Mike卻一腳踢開對門。之後Marcus還發牢騷「不是說敲門好好談嗎？」，還向Marcus表示他要跟犯人交心。當然他遭打到飛起，而Mike當然即時走去笑他「跟他靈魂有多深交。」動作場面加上喜劇元素，讓人充滿回憶。而其他預告畫面就是一貫型格的槍戰、飛車及打鬥場面，讓粉絲充滿期待。

《重案夢幻再重組》今次會涉及新、舊世代的警察。（《重案夢幻再重組》預告擷圖）