【重案夢幻再重組】首預告出爐　韋史密夫霸氣現身慘遭拍檔搶Fo

由韋史密夫(Will Smith)及Martin Lawrence主演的經典動作喜劇《重案夢幻組》(Bad Boys),其系列第三集《重案夢幻再重組》(Bad Boys for Life)在今日(5日)凌晨時分推出首條預告,觀眾終於再次見到這對來自邁阿密警局的黃金拍檔。在該預告中,除了有一貫型格的槍戰、飛車及打鬥場面外,當然還有兩人互窒的搞笑場景。相信粉絲看到預告後,湧出不少回憶,畢竟距離上一集已經有16年之久。

韋史密夫及Martin Lawrence主演的《重案夢幻再重組》將於1月上映。(《重案夢幻再重組》預告擷圖)

由米高比爾(Michael Bay)執導,韋史密夫及Martin Lawrence主演的《重案夢幻組》在1995年上映。當時電影憑藉喜劇元素及動作場面,讓影迷眼前一亮,成功風靡全球,並創下1億4,100萬美元收入。電影公司在8年後推出續集《重案夢幻組2》(Bad Boys II),可惜電影評價不佳,但全球票房卻提升至2億7,300萬美元。《重案夢幻組》成功將韋史密夫推上演藝高峰。

韋史密夫在預告開頭霸氣登場。(《重案夢幻再重組》預告擷圖)

16年後再聚

雖然一直傳出該系列會推出第三集,然而劇組卻不斷換人。直到今年初,才確定由Adil El Arbi及Bilall Fallah聯合執導。相隔16年,韋史密夫及Martin Lawrence這對黃金拍檔終於要回來。除此之外,今集新增了女星Vanessa Hudgens飾演,她將率領新世代警員加盟。

究竟新、舊世代會擦出什麼火花,相信粉絲都非常期待。《重案夢幻再重組》將在明年初上映,至於英文戲名《Bad Boys for Life》,是取自《重案夢幻組》中的一句台對白「We ride together, We die together, Bad Boys for life」,然而有影迷笑稱,兩人不再是「Boys」,應該改造「Men」。不過更加多粉絲見到脹爆咗的Martin Lawrence,都表示有啲失望,但又添上更多喜感。

兩位主角在《重案夢幻再重組》首條預告中已經炮製不少笑料。(《重案夢幻再重組》預告擷圖)

《重案夢幻再重組》首條預告長約2分半鐘,由韋史密夫飾演的Mike在預告開頭已經型爆登場。可是轉眼間,由Martin Lawrence飾演的Marcus一開車門卻撞到街井,即刻給Mike鬧,之後兩人互相窒對方,充滿趣味。除此之外,當兩人在查案時,Marcus向Mike表示要叩門,但當Marcus以為真的要叩門之際,Mike卻一腳踢開對門。之後Marcus還發牢騷「不是說敲門好好談嗎?」,還向Marcus表示他要跟犯人交心。當然他遭打到飛起,而Mike當然即時走去笑他「跟他靈魂有多深交。」動作場面加上喜劇元素,讓人充滿回憶。而其他預告畫面就是一貫型格的槍戰、飛車及打鬥場面,讓粉絲充滿期待。

《重案夢幻再重組》今次會涉及新、舊世代的警察。(《重案夢幻再重組》預告擷圖)