【復仇者聯盟】羅拔唐尼囝囝只玩鐵甲奇俠玩具　背後原因有洋蔥

羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）去年在《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: endgame） 正式告別扮演11年的鐵甲奇俠（Iron Man）身份，其最新主演電影《怪醫D老篤》（Dolittle）亦即將上映，根據外媒「Digital Spy」採訪，提到他的7歲囝囝平日只喜歡玩Ironman的玩具。有一次他忍唔住問囝囝Exton為何獨愛Ironman，Exton居然道出了感人的原因。

Exton說，因為Ironman在《復仇者聯盟：無限之戰》後被「踢出團隊」（事實上是為拯救世界而犧牲了自己），覺得Ironman很可憐。囝囝的回答令羅拔唐尼無比欣慰：「Exton真的是個體貼又善良的孩子。」

【《復仇者聯盟4》劇情回顧】東尼與奇異博士對望後，決定接受自己的命運：

羅拔唐尼在結束Ironman身份之後，在家庭電影《怪醫D老篤》飾演獸醫。他受訪時透露最愛片中的「家庭」元素，也希望能夠透過這部電影來吸引更多小朋友觀眾，這才是他的目標：「我希望可以有更多小朋友看到這部電影」，坦言在離開Marvel角色之後希望能有多一點的創作自由。

+ 2

延伸閱讀：

捲入朱鎮模私訊風波 玄彬經紀公司硬起來蒐證不實謠言

怒控遭台灣人罵髒話 汪小菲問：大陸人做錯什麼了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】