魔雪奇緣2影評：覺醒後的Elsa無以為繼？人物欠成長同前作冇得比

《魔雪奇緣2》（Frozen II）讓你們扼腕嘆息了嗎？這一次迪士尼讓你們失望了嗎？不管你有沒有對它失望，迪士尼對內地觀眾貢獻的最終票房應該會感到失望，或者說失落。

《魔雪奇缘2》在內地上映首周狂攬3.72億票房，打破了迪士尼動畫電影在中國的開畫紀錄。究其原因，一是第一部《魔雪奇缘》的好口碑為第二部積攢了廣泛受眾和極高期待；二是同行襯托，同期上映的《大約在冬季》、《你是兇手》、《追兇十九年》等電影題材小眾、表現一般，實在不能匹敵。

《魔雪奇缘2》上映至今，院線每日都給予其40%以上的排片量，是獨一無二的「女王」待遇。

+ 9 + 8 + 7

而隨着首周觀影高峰結束，《魔雪奇缘2》的口碑差評也蔓延開來——劇本平庸俗套，內容華而不實，在MV中穿插電影等致命弱點讓理性的觀眾很不買賬。

豆瓣7.3的評分，在迪士尼動畫電影中不算高，但這已經是加上了「魔雪奇缘」IP和Elsa個人形象的「情懷分」之後的成績了。若單論這部電影的質量，恐怕連7.3都到不了。作為迪士尼2019年的壓軸之作，《魔雪奇缘2》的票房在內地恐怕不僅無法再創十億輝煌，連六七億都很難保證了。

豆瓣7.3的評分，在迪士尼動畫電影中不算高，但這已經是加上了「魔雪奇缘」IP和Elsa個人形象的「情懷分」之後的成績了。若單論這部電影的質量，恐怕連7.3都到不了（豆瓣網截圖）

女性覺醒、成長之後，就不用再豐富了嗎？

六年前的《魔雪奇緣》深受大家喜愛，在全球席捲12.74億美元票房，成為全球動畫史票房冠軍，還一舉拿下了奧斯卡最佳動畫長片大獎。究其原因，是其擁有打破套路、讓人耳目一新的人物設定，鼓舞人心的女性意識覺醒和可深刻解讀的男權社會隱喻。

第二部的缺陷也正在此。

《魔雪奇緣》第一部以Elsa、Anna兩位公主為主角，講述了兩位女性互相扶持、拯救，完成自我成長的故事。Elsa自始至終沒有愛情戲出現，成為首個沒遇到王子的迪士尼公主。Anna不僅沒有被王子拯救，反而差點被一見鍾情的王子害死，打破了「王子和公主幸福地生活在一起」的老土設定。

Elsa的成長，可以說是一場在男權社會統治下，女性意識覺醒、獨立，並且達成同盟，推翻男權壓制的過程。

Elsa擁有超能力，因此被鎖在房間裡，被父親帶上了壓制超能力的手套。這意味着女性在社會中必須適應男性立下的某項準則。可怕的是，連Elsa都在懷疑自己，克制自己對自由和美好的追求，就如同很多被男權文化洗腦的女性一樣，她們已把遵守男性規則當作理所當然。後來Elsa的父母遭遇海難，家長式的父權制度才消失。

Elsa成年後加冕成為女王，經歷了和妹妹Anna爭吵、離開自己的國家、建立魔雪王國、用真愛喚醒妹妹等一系列劇情之後，她最終意識到真愛可以「破冰」，學會了控制自己的超能力，打敗渣男王子，成為了內心自由而堅定的女王。

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第一部重新定義了真愛，將真愛不僅局限於愛情，更是教會了女性要清醒而獨立，接受真實的自己，重視自己的力量。

第二部中雖然也有「女性獨立」的元素，如Elsa依舊沒有談戀愛，Anna有了男朋友，也沒有從此談起偶像劇般的戀愛，而是一直心繫姐姐。但此時的「獨立」已變成既定人設，全片一直着手於處理外部矛盾，缺少角色內心的細節刻畫，沒有在第一季女性意識已經覺醒的基礎上，給予其任何豐富的餘地。

第二部中雖然也有“女性獨立”的元素，但全片一直著手於處理外部矛盾，缺少角色內心的細節刻畫，沒有在第一季女性意識已經覺醒的基礎上，給予其任何豐富的餘地。（《魔雪奇缘2》劇照）

「大女主」威能 不是贏取女性觀眾芳心的萬能法寶

《魔雪奇緣2》的故事非常簡單，Elsa受到內心聲音的呼喚，於是和Anna、Kristoff、Olaf、馴鹿Sven一起去探尋自己力量的源頭，順便解除魔法森林的魔咒，解救Arendelle王國。一場以愛和勇敢為主題的冒險之旅就此展開。

和大家意識中驚險刺激的冒險不同，《魔雪奇緣2》中的冒險過程十分順利，幾乎沒有讓觀眾為Elsa和Anna姐妹倆提心吊膽的時刻。不知不覺中，Elsa的魔法能力進一步強化，不僅限於「平地起宮殿」，更可以與自然之靈抗衡。

不知不覺中，Elsa的魔法能力進一步強化，不僅限於“平地起宮殿”，更可以與自然之靈抗衡。（《魔雪奇缘2》劇照）

於是她遇水收服水、遇風收服風…遇到困難總能輕易解決，一般爽片中的大女主就算頂著光環開掛，也至少要經歷幾個回合廝殺，最後才置之死地而後生。

《魔雪奇緣2》中的戲劇衝突少之又少，導致人物沒有成長時刻。除了毀掉大壩時稍微糾結，人物在做其他決定時似乎都不需要經過任何思考。Elsa和Anna從未懷疑過自己的決定，也就沒有人物內心轉變上的過程。人物沒有做抉擇時的掙扎，也就無法掀起觀眾心裡的浪花。

Elsa和Anna從未懷疑過自己的決定，也就沒有人物內心轉變上的過程。人物沒有做抉擇時的掙扎，也就掀不起觀眾心裡的浪花。（《魔雪奇缘2》劇照）

電影用超量的音樂來承擔起了推動劇情發展的責任，當人物行為邏輯出現斷裂時，音樂響起，然後進入下一個場景。

最滑稽的地方是，Kristoff被Anna和Elsa姐妹倆丟下後，在森林裡表演了​​一段長達三四分鐘的MV。當時我就深深地擔心，這種操作會不會引起Elsa、Anna的粉絲發聯合聲明，控訴這位三番演員加戲灌水太嚴重？

《魔雪奇緣2》雖然在美術、特效、音樂等方面做到了唯美至極，但作為一部不僅面向兒童，成年人更是觀影主力的動畫電影，故事情節和精神內核才是核心吸引力。若沒有這些，再大的IP恐怕也會票房失靈（《魔雪奇緣2》劇照）

《魔雪奇緣2》雖然在美術、特效、音樂等方面做到了唯美至極，但作為一部不僅面向兒童，成年人更是觀影主力的動畫電影，故事情節和精神內核才是核心吸引力。若沒有這些，再大的IP恐怕也會票房失靈。

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