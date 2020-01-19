【復仇者聯盟】羅拔唐尼下位最期待的超級英雄　竟非Marvel成員？

羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）從2008年演出《鐵甲奇俠》後成為全球注目的天王巨星，並於去年的《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: endgame）正式卸下戰甲，今年帶來最新冒險電影《怪醫D老篤》（Dolittle）。羅拔唐尼最近受訪時被問到是否一如傳言，在Marvel電影宇宙的創作上擁有至高無上的權力，他親口否認。

在The Joe Rogan Experience的節目中，羅拔唐尼被問及此事時幽默自嘲：「這種說法很有趣，你以為我會有權力說，可以讓這個演員加入演出陣容嗎？好吧，讓我來磨磨他，我會告訴你他是否撐得住。」

羅拔唐尼隨後認真回應，他的宗旨是因為大家需要聚在一起工作，要拍得很開心，彼此也要很熟悉，所以要跟班底建立這種熟悉感：「整個Marvel電影宇宙無一例外，他們都是精心策劃出來的人物。」意指自己也只是大家庭的其中一員，並沒有太大的權力。

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羅拔唐尼隨後被問及自己未來是否有期待的超級英雄電影，他諗完又諗，最後回應說最期待《蝙蝠俠》：「我很喜歡羅拔柏迪臣（Robert Pattinson），我想看看他會怎麼演戲。」

羅拔唐尼睇好由羅拔柏迪臣的蝙蝠俠 （GettyImages／視覺中國）

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