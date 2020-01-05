【復仇者4】鐵甲奇俠神寓言　女兒Morgan坐美國隊長盾滑雪成真

Marvel超級英雄電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）可謂2019年最受矚目的電影，創下28億美元全球票房紀錄，寫下影史新一頁。 雖然上映已大半年，但仍有不少影迷繼續發掘電影的有趣細節，近日有人發現飾演鐵甲奇俠女兒的童星Lexi Rabe，應驗了Tony Stark的一句神寓言，究竟係咩事呢？

Morgan應驗了鐵甲奇俠的神寓言。（Lexi Rabe Instagram）

日前Lexi Rabe的Instagrm上載她滑雪的照片及短片，見她坐著美國隊長的盾滑個不亦樂乎的模樣，實在可愛。有心水清的影迷就發現，在《復仇者聯盟4》中有一幕，鐵甲奇俠將美國隊長的盾交還給美國隊長時，曾說過「不能一直放在車庫裡，不然Morgan就拿去滑著玩了」。

玩得好開心～（Lexi Rabe Instagram）

同美國隊長合照。（Lexi Rabe Instagram）

想不到事隔大半年，這一句對白真的應驗了，Lexi Rabe出Po說「對不起，爸爸，我永遠不會交還它」、「對不起，隊長叔叔，但實在太好玩了，如果想拿回它，首先要捉到我」，連留言都十分可愛。不少網民表示，很想念鐵甲奇俠父女的互動，但已此情不再。

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