【怪醫D老篤】鐵甲奇俠面具醫好失語症　羅拔唐尼親會粉絲送驚喜

羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）卸下鐵甲奇俠盔甲，在新作品《怪醫D老篤》（Dolittle），搖身一變成為世界上唯一一位可以跟動物溝通的醫學博士。他最近擔任《The Ellen DeGeneres Show》嘉賓主持，並成功為鐵甲奇俠小粉絲送上驚喜。

羅拔唐尼因飾演鐵甲奇俠而成為許多年輕人的偶像。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

羅拔唐尼的鐵甲奇俠旅程，雖已到達總站，但這角色相信永遠藏在大家心中。羅拔唐尼早前出席《The Ellen DeGeneres Show》，並擔任嘉賓主持，為10歲小粉絲Vincent送上小驚喜，而Vincent一家都獲邀出席節目。

Vincent一家應邀出席節目《The Ellen DeGeneres Show》。（《The Ellen DeGeneres Show》影片擷圖）

1歲多突然失去溝通能力

原來10歲的Vincent，在他1歲多突然失去溝通能力，當時父母根本沒有察覺到發生甚麼事。母親Nicole回想這段經歷：「紅燈突如其來亮起，有好多問題發生。」Nicole續稱Vincent會透過想像遊戲去滿足他的願望，從而獲得快樂：「他會把東西排好或者圍著物件轉數小時。」而這些行為都是患上失語症的症狀。對於失語症患者，他們可能會在說話、閱讀，或書寫上，有語言表達能力的障礙，但他們的智力並不會因失語症而影響。

羅拔唐尼最近擔任《The Ellen DeGeneres Show》嘉賓主持，並為小粉絲一家送上驚喜。（《The Ellen DeGeneres Show》影片擷圖）

對於當時未能與父母正常溝通，Vincent感到「痛苦」。（《The Ellen DeGeneres Show》影片擷圖）

羅拔唐尼聽罷，詢問Vincent在6歲前無法與父母正常溝通，有何感覺，Vincent表示「痛苦」。坐在旁邊的父親Andy補充：「這對他來說真的很痛苦，現在他終於回復其聲音。」Andy續表示：「當Vincent失去聲音時，他在學校沒辦法結交朋友，也沒有能力告訴我們究竟發生甚麼事。」直到他6歲時，才起了變化。

Vincent透過鐵甲奇俠的面具重拾說話技巧。（《鐵甲奇俠3》劇照）

面具改變一生

當時只有6歲的Vincent，開始透過鐵甲奇俠面具學習說話，並慢慢開始有好轉。對此，羅拔唐尼也認為：「這個角色對我來說都是非常瘋狂。」他續指出：「我認為當你戴上面具時，無論是在學校的舞台、萬聖節或其他場合，我都覺得特別有親和力，所以這解釋為何你跟我都戴著同一款面具。」而Vincent也補充指：「這面具幫助我說話，並協助我向世界隱藏我的身份。」

羅拔唐尼都認為飾演鐵甲奇俠都讓他擁有一種特別能力。（《鐵甲奇俠3》劇照）

而Vincent對鐵甲奇俠的愛，還讓他把他養的狗命名為「Mr Stark」，帶有一個類似反應爐的狗名牌。對於鐵甲奇俠能幫助人，連羅拔唐尼都感到光榮。他稱：「有好多人總會問你最掛念這角色是甚麼？就是這角色對你的正面影響。」在節目完結後，羅拔唐尼還向Vincent一家送上一張20,000美元（約15萬5,500港元）的支票，皆大歡喜。