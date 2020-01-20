【怪醫D老篤】初回口碑勁插　粉絲笑羅拔唐尼：做返鐵甲奇俠算啦

羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）卸下鐵甲奇俠盔甲後的首部全新作品《怪醫D老篤》（Dolittle），雖然尚有數天才正式上映，但這部電影早前已在美國公映，卻換來劣評。有外媒估計電影將成為票房毒藥，甚至有聲音勸羅拔唐尼重回MCU。

《怪醫D老篤》失利，可能羅拔唐尼要找寵物包場先能夠回本。（《怪醫D老篤》劇照）

《怪醫D老篤》的演員陣容可謂星光熠熠，除了有羅拔唐尼外，還有康城影展影帝Antonio Banderas、英國著名演員Michael Sheen、奧斯卡影后瑪莉安歌迪娜（Marion Cotillard）、奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek）、湯賀蘭及奧斯卡最佳編劇及影后Emma Thompson等。然而，電影在美國本土市場目前只錄得630萬美元（約港幣4900萬）票房收入。有外媒估計，單計在美國的開畫週票房，電影最高僅能獲得約3,000萬美元（約港幣2億3340萬）收入，確實讓人大跌眼鏡，究竟讓這部作品致敗原因是甚麼呢？

《怪醫D老篤》的演員陣容可謂星光熠熠，但電影成本自然非常高。（IMDb 圖片）

《怪醫D老篤》是改編自Hugh Lofting的著名奇幻小說《Doctor Dolittle》，故事發生在維多利亞時代的英國，John Dolittle是一位醫學博士，也是世界上唯一一位可以與動物溝通的人。他從一隻名叫Polynesia的鸚鵡身上學會了各種動物的語言，就這樣，他的奇幻之旅由此展開。

有外媒指《怪醫D老篤》遭環球影業遺棄，選擇在外國傳統爛片放映時間上映。（《怪醫D老篤》劇照）

押後上映明顯信心不足

據外國媒體《CBR》指出，1月份是外國傳統爛片的放映時間，而巧合地環球影業在2018年時宣布，將《怪醫D老篤》由原本2019年4月上映，押後9個月至今年1月才正式上映，自然讓人聯想環球影業對此作品信心不足。

雖然《怪醫D老篤》找來曾憑《Traffic》奪得奧斯卡最佳改編劇本獎的Stephen Gaghan執導。可是，電影在去年4月舉行試映時卻反應不佳。最終電影補拍了21天，並找來《忍者龜：變種新任務》（Teenage Mutant Ninja Turtles）導演Jonathan Liebesman負責捕拍，又找來《LEGO蝙蝠俠英雄傳》（The Lego Batman Movie）導演Chris McKay撰寫新故事元素。希望透過兩人手合作，可以吸引年輕觀眾支持。

《怪醫D老篤》口碑極差，羅拔唐尼「頭都大埋」。（《怪醫D老篤》劇照）

可是，環球影業的如意算盤落空，兩人未能讓電影成功外，還增加了成本。《怪醫D老篤》未計宣傳及發行成本，電影已經燒走了1億7,500萬美元。據外媒估計，這部電影最終成本或超過3億美元。不少網民表示，這次新戲評價極差，羅拔唐尼應該是時間再次回歸MCU懷抱。然而，都有不少影迷為羅拔唐尼抱不平，並指出這是他後MCU的第一部作品，應該給予時間。

《怪醫D老篤》票房失利兼口碑麻麻，會否令羅拔唐尼再度考慮飾演鐵甲奇俠呢？（《鐵甲奇俠》劇照）

目前《怪醫D老篤》在評論網站「爛番茄」的得分可謂相當嚇人，電影的新鮮度18%，平均分只得4.11分（滿分：10分），成為「爛」片。不少人批評電影笑料屬低級趣味，而且電影故事混亂，相信是跟補拍有關。雖然影評人不喜歡，但觀眾的分數卻不差，平均分有4.01分（滿分：5分）。如果《怪醫D老篤》最後能收回3億美元全球票房，相信都要立即還神。