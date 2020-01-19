【黑寡婦】鐵甲奇俠將客串登場？　羅拔唐尼回應傳聞勁寸嘴

Marvel迷引頸以待，由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《黑寡婦》（Black Widow）今年終於正式上映。影迷除了可以見到黑寡婦外，而外界一直盛傳鐵甲奇俠都會客串登場。近日忙於宣傳新戲《怪醫D老篤》（Dolittle）的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）罕有開腔回應相關傳聞。

黑寡婦首次登場是在《鐵甲奇俠2》。（《鐵甲奇俠2》劇照）

隨著《黑寡婦》上映的時間愈來愈近，當中最讓粉絲關注的問題是究竟鐵甲奇俠會否在《黑寡婦》中客串登場。眾所周知，《黑寡婦》的時間線介乎《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）至《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）之間，即代表鐵甲奇俠當時仍在生，故外界一直盛傳鐵甲奇俠好大機會會在《黑寡婦》中現身。近日飾演鐵甲奇俠的羅拔唐尼接受《Entertainment Tonight》訪問時，被問及他會否在《黑寡婦》亮相。

羅拔唐尼最近忙於宣傳新戲《怪醫D老篤》。（《Entertainment Tonight》影片擷圖）

當時《Entertainment Tonight》記者問羅拔唐尼「我們需要繫好安全帶嗎？」，以便迎接鐵甲奇俠的回歸。可是或者羅拔唐尼早已卸下鐵甲奇俠包袱，對於這問題，他全程答非所問，還以暗諷形式回應有關傳聞。他稱：「沒錯，好極了。我的意思是，如果他們有通知我，那就太好了，這樣會有備無患。」他續稱：「他們（Marvel Studios）現在可以做任何事，這可以是以人工智能合成的畫面。」

《黑寡婦》的故事發生在《美國隊長3：英雄內戰》及《復仇者聯盟3：無限之戰》之間。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

羅拔唐尼沒有確認或否認鐵甲奇俠會否在《黑寡婦》中出現，然而外界一直指羅拔唐尼並沒有參與《黑寡婦》的拍攝工作，而鐵甲奇俠所有在《黑寡婦》出現的片段，全部都是過去沒有用過的影片。從羅拔唐尼的回覆或可以見到，他或許根本真的不知道Marvel Studios正繼續消費鐵甲奇俠，他或者對於鐵甲奇俠會在《黑寡婦》中出現，同樣覺得難以置信。

對於鐵甲奇俠會否在《黑寡婦》中登場，羅拔唐尼對此問題非常不爽。（《Entertainment Tonight》影片擷圖）