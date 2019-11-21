【鐵甲奇俠】從未曝光盔甲震撼出土　羅拔唐尼原定續集中使用

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收錄了Marvel電影宇宙合共23部作品的《無限傳奇》（The Infinity Saga）在上周終於面世，塵封多年的多條刪減片段及幕後花絮終於重新出土。最近一間有份協助製作Marvel電影的工作室，在其社交網站上載當年為《鐵甲奇俠2》（Iron Man 2）製造的全新盔甲。原來這件新盔甲當年羅拔唐尼（Robert John Downey Jr.）都有用上，可惜這些畫面最後只留在剪接室。

Tony Stark首次製造的Mark 1。（《鐵甲奇俠》劇照）

創作者縱橫Marvel同DC
這件未曾曝光的新盔甲由一間名為Ironhead Studios在其Instagram上公布，他們在帖文中寫上「在2009年，我們為羅拔唐尼在《鐵甲奇俠2》設計了這件保護盔甲。當時羅拔唐尼在拍攝時都有穿上，可惜從未登上大銀幕。」有網民留言指，在《無限傳奇》公開的刪減片段中，可見到羅拔唐尼曾穿上這件盔甲。

該公司除協助製作鐵甲奇俠的盔甲外，亦曾幫忙製造魁隆在《復仇者聯盟》（The Avengers）時穿戴的頭盔及盔甲、姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）在《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）的海拉造型，以及Patrick Wilson在《水行俠》的海洋領主造型等。可見他們曾為DC及Marvel立下不少汗馬功勞。

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