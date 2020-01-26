【乜代宗師】劉心悠身形暴脹嚇親攝影師　「要求我用手遮住大髀」

由黃子華自編自導自演的賀歲片《乜代宗師》，未上映已經掀起不少話題，女主角劉心悠為了這部戲事前更接受地獄式特訓，雖然訓練相當密集，但心悠指一點也不覺得辛苦，是一個對自己的挑戰。 話雖如此，但一向身型纖瘦的心悠，原來為演女拳王暴漲了兩個碼，連攝影師都忍不住開聲投訴。

心悠為演女拳王暴漲了兩個碼，事前接受了密集的訓練。（《乜代宗師》劇照）

黃子華繼《一蚊雞保鑣》後，再次自編自導自演電影《乜代宗師》，心悠演出西洋拳手陳真，「不是女拳手，直頭是拳王，戰無不敗！」故事講述馬飛龍（黃子華飾演）是馬家雷拳第十九代傳人，卻因一次意外，在眾目睽睽之下被一名女途人擊倒，而大出洋相，一夜之間身敗名裂，淪為「乜代宗師」。後來馬飛龍從記者口中知道，這位女途人大有來頭，正正就是香港西洋拳壇傳奇人物－陳真。

劉心悠今次在《乜代宗師》，飾演香港西洋拳壇傳奇人物。（梁碧玲 攝）

對打拳的認識是零

心悠接受專訪時表示，拍戲前進行了一連串密集的特訓，主要的訓練是集中在技巧上和技能上，訓練速度及爆炸力，「對我來說不算地獄，當你有個目標，我只會看到怎樣可以做到他想要的那件事，但因為我對打拳的認識是零，所以需要他們不斷提醒我。」

劉心悠飾演的陳真，是香港西洋拳壇傳奇人物，曾經擁有四十場不敗紀錄的奇女子 。（《乜代宗師》劇照）

+ 6 + 5 + 4

飲蛋白奶昔而暴漲

為了《乜代宗師》心悠開始接受訓練的時候，是剛完成芭蕾舞舞台劇，起初她連一下掌上壓都做不到，「那時的我很纖瘦，像一枝棍，完全沒有肌肉，我人生第一次飲蛋白奶昔，不懂計算份量，一開始我就狂飲，所以突然大了幾個碼。」

心悠為了《乜代宗師》要增肌，狂飲蛋白奶昔，結果漲了兩個碼。

每件衫穿上去都爆鈕

心悠表示家中很多衣服穿不下，「有一次要影相，攝影師哥哥叫我，心悠你可否用手遮遮自己的大髀，那一瞬間我好像才覺醒了，原來身型大隻了這麼多卻不自知。」劉心悠還表示因為身形脹大了兩碼，家中無人件衫可以穿上，那刻心情灰到喊：「每件衫穿上去都爆鈕，你會對自己好灰心，但同一時間你會知道自己大隻緊，是一個好的過程。」

訓練操體力非常密集，心悠雖堅持說不覺得辛苦，但她也指每天訓練完回到家，連脫掉那個運動內衣的氣力也沒有，脫到一半已經覺得不如不要脫下來更好，因為手都已經舉不起來。

心悠自爆起初她連一下掌上壓都做不到，對打拳的認識是零，但現在可說是熱愛這種運動，繼續有學習打拳。（梁碧玲 攝）

自爆冇睇過子華棟篤笑

而提到今次與子華神合作，對方出名擅長做棟篤笑，心悠卻自爆「其實我沒有看過黃子華的棟篤笑，因為很多人都跟我說，他的棟篤笑不適合你看，你不會明白他在說甚麼。」不過，心悠續說她覺得自己的廣東話近年進步不少，「感覺幾年前可能真的會睇唔明，但現在幾有信心，有時間會試試看。」