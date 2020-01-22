【JOKER小丑】波多野結衣演AV版激戰男優　網民讚神還原經典埸口

2019年DC力作《JOKER小丑》（Joker），在全球大獲好評，男主角華堅馮力士（Joaquin Phoenix）憑電影橫掃各大頒獎禮的獎項，更有望會在今屆奧斯卡封影帝。 小丑的風頭一時無兩，連有「暗黑林志玲」之稱的日本AV女優波多野結衣最近都推出新作AV版《JOKER》，模仿華堅馮力士幾個經典場口勁有睇頭！

有「暗黑林志玲」之稱的日本AV女優波多野結衣最近推出新作AV版《JOKER》。（hatachan524/ig圖片）

日本AV女優波多野結衣一向都形象百變，今次就化身「JOKER小丑」，將一頭長捲髮染成綠色，穿上紅色西裝迷你裙，襯埋一對紅色喱士絲襪，相當誘人。全新愛情動作片《道化師之女》將於下月上架，從預告片可見波多野結衣扮成女版JOKER，大戰蝙蝠俠造型的男優。

學華堅馮力士在樓梯跳舞

波多野結衣更有模仿《JOKER小丑》經典的一幕，學華堅馮力士在樓梯上起舞，大玩致敬。波多野結衣扮女版小丑咁有睇頭，其實她一直以百變見稱，之前都試過在作品中扮神奇女俠，AV男優東尼大木當時就扮小丑，大玩DC元素，為粉絲帶來新鮮感，難怪今次她扮小丑，瞬間又令網民瘋傳。

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新作獲網民瘋傳

不少粉絲都大讚波多野結衣還原度十足，尤其喜歡她在樓梯起舞的一段，更讚她「不愧是世界級的波多野結衣」，表示很欣賞波多野結衣的妝容與打扮似足原版，很有感覺。