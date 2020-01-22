重案夢幻再重組影評│邊做臥底邊講性生活？爛番茄76%好評有原因

1995年的《重案夢幻組》（Bad Boys）為動作喜劇注入活水，年輕製片Jerry Bruckheimer籌來1900萬美金的成本，找上一個只拍過廣告及MV的導演Michael Bay，還有兩個從未主演過任何主流大片的年輕演員Will Smith、Martin Lawrence，取代原本想找的兩位知名黑人影星Eddie Murphy、Wesley Snipes，結果任誰也沒想到《重案夢幻組》就這麼紅了。

縱使1995年的《重案夢幻組》爛番茄新鮮度不高，卻是公認的笑片經典。（截圖）

《重案夢幻組》的有趣在於兩位主角的個性反差，風流倜儻的花花公子，保守剛正的居家丈夫，唯一共同點是都熱愛打擊犯罪，兩人同樣都有極快的反應，無時無刻都要鬥嘴，就連深入槍戰險境或是飆車時都不忘互虧，但這也意外營造出《重案夢幻組》獨一無二的特色，Will Smith與Martin Lawrence就是「Bad Boys」，誰也無法取代。

Mike（Will Smith飾演）、Marcus（Martin Lawrence飾演）在相隔多年之後仍是兩個長不大的老男孩，有車就飆，有槍就開，整個邁阿密是他們的樂園，對抗毒梟及黑幫早就是家常便飯，他們拼命搞笑，拼命打鬥，讓《重案夢幻再重組》（Bad Boys for Life）依舊有著從前的神采。

我們本以為隔了17年之後會變得生疏，沒想到鏡頭一轉向我們，我們就知道，Mike與Marcus要登場了。 Will Smith曾在訪談中這麼說著

《重案夢幻再重組》不僅獲得76%爛番茄新鮮度，觀眾評分更高達97%！（截圖）

《重案夢幻再重組》秉持著系列作一貫的傳統，兩個大男孩搭配一個較為成熟理性的女性，讓他們有如脫韁野馬的個性可以有所節制，進而做出反差，導演雖然已經不是Michael Bay，改由新銳導演Adil El Arbi與Bilall Fallah接替，兩人除了熟稔於Michael Bay的執導風格之外，不要有過多的劇本對白，就讓Will Smith與Martin Lawrence去發揮，多讓他們發想笑話，除此之外就是為他們量身打造各式各樣的動作戲，也不用喧賓奪主設想過多動作戲，好好讓他們表現就可以。

Mike與Marcus在相隔多年之後仍是兩個長不大的老男孩。（《重案夢幻再重組》劇照）

除此之外，《重案夢幻再重組》倒是更認真的講述一個重點，昔日的壞男孩也敵不過歲月，沒得玩了，身體也不允許了，當年原本還在用電話亭打電話呢，現今的菁英小隊年輕成員都能隨手入侵智慧型手機，以前的壞男孩，現在恐怕只能被時代淘汰。

只是《重案夢幻再重組》倒是抓緊了中年危機的主題，一再提醒觀眾一件重要的事，對的，壞男孩都老了，但他們一樣痞一樣瘋，仍可以大聲疾呼「我們到一百歲還是要抓犯人」，時間好像無法限制他們，歲月過去，他們仍沉浸於遊樂，Mike與Marcus雖然都有各自的家庭問題，但是朋友之間互相扶持，還是能解決所有的問題。

朋友是一輩子的，英雄是一輩子的。

Mike與Marcus就連深入槍戰險境或是飆車時都不忘互虧。（《重案夢幻再重組》劇照）

然則《重案夢幻再重組》所帶來的Mike、Marcus仍是我們熟悉的樣貌，Mike不按牌理橫衝猛撞，Marcus怕老婆卻又愛講幹話，兩人即使在嚴肅的臥底場合也能大聊性生活，總叫人捧腹大笑，這樣幼稚的英雄，不就是我們最為希冀成為的模樣嗎？

多年過去，《重案夢幻再重組》還是一樣的爆米花套路，一樣有大量的旋轉鏡頭，一樣有爆破，有槍戰，有飆車，但更不可或缺的是Mike與Marcus的絕妙鬥嘴，這部電影真實告訴我們，真正的娛樂電影不用耍些刻意的花招，不用過多的特效，有Will Smith、Martin Lawrence，就絕對會是娛樂佳作。

即使距離首集已相隔17年，兩位男主角都好像凍齡一樣，臉上竟然沒有一絲皺紋。（《重案夢幻再重組》劇照）

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