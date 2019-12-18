【犬鳴村】海報「暗藏」荷里活巨星？　睇過惡搞版再煲預告唔會驚

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古怪事情不斷出現，三吉彩花飾演的森田奏與其他人前往犬鳴隧道，尋找真相。（《犬鳴村》預告擷圖）

電影有導演清水崇，女主角更由新世代日本長腿女神三吉彩花擔任，劇本更是改編自日本著名都市傳說，犬鳴村的靈異隧道多次在深夜傳來人聲，卻遍尋無人，更傳出有人特意來到這條隧道自殺，其實睇到呢到都已經感到其實故事好恐怖，但有日本網民發現《犬鳴村》海報更暗藏一個玄機，原來有位荷里活國際巨星會加盟？

原裝海報都都幾恐怖嫁！（《犬鳴村》海報）

原本在《犬鳴村》的海報中，以靈異隧道作為背景，三吉彩花走在中間，遠看的話其實隧道暗藏一張男人臉孔，有「好心」的日本網民為了幫廣大影迷解開疑團，刻意製作惡搞版，成功將這張人臉「浮現」出來，發現愈來愈似《阿拉丁》和《雙子任務：疊影危機》的韋史密夫（Will Smith），睇到最後一張，記者實在忍唔住笑出嚟，因為覺得恐怖片突然變成「笑片」，說不定，影迷睇完呢張海報再去睇戲，隨時會感覺冇咁驚！

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《犬鳴村》預告