【乜代宗師】劉心悠24歲出道曾獲封廣告天后　素顏跑馬拉松一樣靚

賀歲電影《乜代宗師》由黃子華自編自導自演，女主角找來劉心悠做打女，要演活戲裡的女拳王，心悠拍攝前都落足心機操練，更增肥暴漲兩個碼。 而其實現年38歲的心悠，自2005年正式在香港出道，由廣告女王、拍戲、在大台拍劇，也是渣馬常客，15年來大家都看着她進步，觀眾緣極好的她，更有「心悠 BB」之稱，有指她更是「BB界」的始祖。

劉心悠在《乜代宗師》中演出女拳王，本來對打拳一無所知的她，落了很多苦功練習。（梁碧玲 攝）

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拍電視廣告出道

劉心悠原名劉凡平，是台灣女演員兼廣告模特兒，心悠小學時期就與父母移民加拿大溫哥華，24歲那年她在讀大學二年級，決定放棄學業加入娛樂圈。2004年，劉心悠趁大學暑假回到台灣參加選拔活動，從4000多名少女中獲挑選成為航空公司的電視廣告model。

現年38歲的心悠，自2005年正式在香港出道，由廣告女王、拍戲、在大台拍劇，大家都看著她進步。（梁碧玲 攝）

為了在香港發展 苦練廣東話

擁有標緻面孔的她，形象正面健康，絕少負面新聞，入行後拍攝了不少廣告，成為新一代「廣告天后」，成為瘦身產品、保健食物、脫毛用品、女性護理液等等我的代言人。

劉心悠2005年，憑香港電影《阿嫂》正式出道，為了在港發展，她苦練廣東話，曾經跟陳潔靈學唱歌。2011年，她出演內地電視劇《步步驚心》，在劇中飾演「馬爾泰若蘭」，為她打開大中華市場。

觀眾緣極好的劉心悠，2004年在台灣獲選拍航空公司廣告出道。（梁碧玲 攝）

心悠​係圈中的資深跑者

2018年，可說是心悠首次主演香港電視劇，在大台演出《宮心計2深宮計》的「元玥（玲瓏公主）」，雖然當時已經37歲，但外表依然青春有氣質，角色備受觀眾喜愛。

劉心悠獲封為凍齡女神，keep fit之道很可能就是因為她熱愛跑步，她是圈中的資深跑者，是渣打香港馬拉松的常客，連續多年都有參加比賽。

作為渣馬常客，熱愛跑步的劉心悠，有自己一套的保養方法。（梁碧玲 攝）

點撃即睇劉心悠的進化史：