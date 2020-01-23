【武漢肺炎】疫情嚴重內地七大賀歲片撤檔　損失億億聲人仔票房

農曆新年除了拜年、打牌、食團年飯之外，睇戲可算是必備活動，不過今日內地方面宣布7套賀歲片，包括《唐人街探案3》、《囧媽》、《奪冠》（原名：中國女排）、《緊急救援》、《姜冬牙》、《熊出波．狂野大陸》及《急先鋒》，因受疫情影響而全部撒檔，另擇日子上映。

原定《緊急救援》、《奪冠》（原名：中國女排》、《急先鋒》都會在香港上映。。（劇照）

每年賀歲檔都是百家必爭的黃金檔期，去年上映的賀歲電影有《瘋狂的外星人》、《飛馳人生》、《流浪地球》、《廉政風雲》以及星爺的《新喜劇之王》等，根資料顯示，去年初一單日內地票房高達14.28億人民幣，打破2018年同日紀錄的12.7億，創出國內單日票房新高。

內地疫情嚴重，多套賀歲片決定撤檔，包括《奪冠。（海報）

由於各地均爆發武漢肺炎，就疫情影響，各大電影決定撤檔，今個大年初一無望破紀錄之餘，十多億票房亦見財化水，不過有內地網民表示願意付錢於網上睇戲，希望以另一方式欣賞賀歲片。

《急先鋒》是成龍執導的動作片，原定農曆大年初一上映，內地香港同樣撤檔。（海報）

香港方面，原定於賀歲檔上映的《奪冠》、《緊急救援》以及《急先鋒》亦或會受到影響，負責《奪冠》的安樂電影表示暫未有消息，會儘快公布；而負責《緊急救援》的英皇電影就確定香港將會延期上映。想知香港仲有咩賀歲片可以睇？立即點擊下圖！

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