【武漢肺炎】高以翔遺作《囧媽》網上任睇　網民力撐院線揚言抵制

受武漢肺炎的影響，《囧媽》、《唐人街探案3》及《奪冠》等七部賀歲片早前宣布撤檔，另擇日子重新上映。不久後，由徐崢自導自演的《囧媽》突然宣布，電影將在年初一於網絡平台免費播放。消息傳出後，內地影迷讚揚劇組的決定，可是另一邊廂，全中國電影業者發聲明炮轟此舉，直言做法為「全國影院帶來重大損失」。

《囧媽》昨日官方宣布電影將在線上免費任看。（《囧媽》劇照）

原定今日上映的《囧媽》，電影在內地的預售票房達3,765萬人民幣（約4,214萬港元），成為今年中國賀歲檔預售票房第三的電影。可是，中國最後因武漢肺炎疫情加劇，內地七部賀歲電影宣布撤出賀歲檔。《囧媽》昨日在微博公布「囧媽初一上線免費播出，感謝徐崢導演和《囧媽》片方，為了全國觀眾的健康做出了這個偉大決定。快樂和健康，我們要你都擁有！最適合家庭團建的電影，免費在家看！大年初一，和家人一起看《囧媽》，抱媽媽。」

《中國女排》更名《奪冠》後再遇撤檔問題。（劇照）

消息傳出後，浙江電影業者率先發表聲明，並要求《囧媽》停止有關的決定。浙江電影業者續表示，如果《囧媽》一意孤行，將對歡喜傳媒及徐崢出品的電影，給予一定程度的抵制。在浙江電影業者發表聲明後，全中國電影業者都加入聯署聲明。據該聲明續指出︰「電影《囧媽》原是院線上映電影，因武漢疫情擴散原因撤檔，歡喜傳媒事後完全可選擇適當時期上映，繼續享有其經濟權益。但全國影院為電影《囧媽》放映也投入相當大的費用，《囧媽》的行為，給全國影院帶來重大損失。」徐崢這次開罪了全中國電影業者，而業者揚言聯合抵制他。目前《囧媽》官方暫未回應。

徐崢的《囧媽》因撤檔風波後把電影放在網上免費任看而得罪全國院線。（《囧媽》劇照）

值得一提的是，去年在內地錄影節目時不幸逝世的台灣男星高以翔都有份演出《囧媽》。早前《囧媽》公布電影海報時，有網民發現在海報底下出現了高以翔的名字，並寫上「友情客串 特別紀念」字眼。其實徐崢在高以翔出事後，也曾在社交網站貼文悼念他。