【肥龍過江】甄子丹拍過三級片？　呢部舊戲粗製濫造得啖笑

雖然受武漢肺炎疫情影響，今年香港賀歲片檔仍算熱鬧，有黃子華主理的《乜代宗師》、葉念琛招牌愛情片《我的筍盤男友》，以及「宇宙最強」甄子丹變肥仔的《肥龍過江》。 講起丹爺，他在90年代至中期事業發展不如理想，曾拍下幾部製作不精良的「爛片」，其中一部《魔唇劫》更被評為三級片，究竟係講咩呢？

甄子丹飾演大學教授，約埋成班女同學燒嘢食，呢個開場已經奇奇怪怪。（電影截圖）

1991年上映的《魔唇劫》由魯俊谷執導，甄子丹飾演大學教授商劍飛，有日與成班女同學出遊時，一眾女生慘遭神秘人姦殺，商劍飛成為嫌疑犯。為求洗脫嫌疑，商劍飛四出偵查真相，後來從圖書館女館長楚伊人（周海媚飾）得知，兇手與柬埔寨的「紅月亮」神話有關，決定與前妻及其警察男友一同到當地查探。

楊寶玲到中段先出現，打戲仲多過甄子丹。（電影截圖）

可是出發前兇手再次現身殺死了楚伊人，令商劍飛一行人更肯定兇手就是「紅月亮」神話中的「月魔」（盧惠光飾）。柬埔寨當地的黑風族人原來亦受月魔一方威脅，「白露公主」（楊寶玲飾）自告奮勇去對付月魔，更與商劍飛一行人合流，一場血戰後，最後成功殺死月魔。

裸露戲由女主角徐希文負責，相信冇幾多觀眾記得佢了。（電影截圖）

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這部電影的故事其實不算差，但製作質素強差人意，尤其是粵語長片程度的特效，實在令人失笑。被列為三級片全因幾場露面床戲，但劇情上其實可有可無，為灑鹽花而拍，曇花一現露得不夠徹底，兩頭唔到岸仲衰。雖然有周海媚、楊寶玲及胡慧中，但女主角其實是艷星徐希文，出道作是全裸演出的《三度誘惑》，在《魔唇劫》亦有裸露戲，跟林國斌有不少親熱場面，拍完兩部戲就於港產片界銷聲匿跡。

【三度誘惑】香港史上首部過千萬票房三級片 香艷爆水喉戲成經典

當年甄子丹的電影事業發展不如意，拍下好幾部爛片。（電影截圖）

至於飾演大學教授的甄子丹，不用參與情慾場面，但連武打戲份都不多，他跟林國斌及飾演反派的盧惠光都有好身手，但整部片的動作場面到最後的大混戰才算有睇頭，相當浪費，難怪當年電影市道極旺都只收250萬票房。