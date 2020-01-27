【賭聖3無名小子】張家輝首現影帝級演技　舒淇入行最悲慘角色

周星馳當年憑《賭聖》爆紅，大收4000萬票房創紀錄，王晶之後曾推出幾部相關續作，包括同由星爺主演的《賭俠II上海灘賭聖》、換上葛民輝擔正的《賭聖2街頭賭聖》，到2000年代力推第三代賭聖張家輝，拍下系列中最暗黑的《賭聖3之無名小子》。 這部笑料不多，仲有強姦及殺人等重口味情節，張家輝一洗「化骨龍」的搞笑形象，一幕強忍眼淚扮睇唔到女友舒淇被姦的場面，看得人非常揪心。

最難得係連王晶都一本正經地演戲。（電影截圖）

《賭聖3之無名小子》由張敏執導、王晶身兼主演、編劇及監製，當年他正在力捧張家輝做周星馳接班人，找他飾演第三代賭聖「無名」，而成功轉型的舒淇就擔當女主角。故事講述孤兒無名自小便出入賭檔，練就一身好賭術，舅父「羅四海」（王晶飾）不時安排他與手下設局騙錢。無名後來認識了失明的美女模特兒苦兒（舒淇飾），欲拜無名為師的阿駿（黎駿飾）以幫助他追求苦兒作條件，要求無名傳授賭術。

成套戲張家輝愁眉苦臉的時間仲多過搞笑。（電影截圖）

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成功學習賭術的阿駿一直想取代無名，設陷阱令無名失明而失去一次，但回復視力的苦兒對無名不離不棄，阿駿懷疑無名扮盲，在他面前強姦苦兒，女友在旁受辱，無名似毫不知情地開心看電視。最後的賭局中，無名自揭為報仇而扮盲，雖然成功復仇，心碎的苦兒離他而去，舅父亦遭對手殺死。

陳法蓉的角色亦相當可憐，對王晶死心塌地但被對方不當一回事，最後寧願放棄出嫁都要重回王晶懷抱…（電影截圖）

更多精彩場面

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《賭聖3之無名小子》可謂系列中最暗黑的一部，觀眾也許對其笑料或賭局沒留下太深印象，但會記得舒淇被黎駿強姦、扮盲的張家輝望著電視強忍眼淚的場面，不少影迷都覺得這一段是他首次展現出影帝級演技。此外，王晶於片中亦難得認真演戲，除了與陳法蓉談情，最後被人亂刀砍死的場口，亦演得十分入肉。

黎駿的角色可謂「奸到出汁」，令人留下深刻印象。（電影截圖）

同樣令人印象深刻的是大反派黎駿，他入行前是國泰空少，90年代中被經理人夫婦趙潤勤和余倩雯發掘出道，跟陳曉東、陳奕迅算同期。起初黎駿以歌手身份入行，出過幾張唱片，但幾乎無人記得他的歌聲。90年代尾轉型主力拍戲，演過逾20部電影，《賭聖3之無名小子》稱得上是他的代表作，亦令他被定型為反派演員。黎駿初出道時被指似足年輕時的周潤發，但星運平平，到2003年後更於香港娛樂圈銷聲匿跡，有指他到內地發展，拍戲兼做模特兒。