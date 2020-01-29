【怪醫D老篤】羅拔唐尼、湯賀蘭倫敦重逢　意外畀「佢」搶盡風頭

《怪醫D老篤》由曾奪得奧斯卡最佳改編劇本獎的Stephen Gaghan執導；並由「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）主演。而一眾為電影配音的卡士同樣非常強勁，當中包括「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）、奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek）及奧斯卡影后瑪莉安歌迪娜（Marion Cotillard）等。 早前羅拔唐尼及湯賀蘭在倫敦齊齊出席首映禮，兩師徒終於重逢。沒料到，在紅地毯上，眾人的焦點都被「她」搶去，究竟有誰能搶走一眾主角的光芒呢？

《怪醫D老篤》早前在倫敦舉行首映禮，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼與「蜘蛛俠」湯賀蘭再次重逢。（IMDb 圖片）

《怪醫D老篤》日前在倫敦舉行首映禮，出席者包括飾演Dolittle的羅拔唐尼及分別為Jip及Polynesia配音的湯賀蘭與愛瑪湯遜（Emma Thompson）。羅拔唐尼與湯賀蘭兩師徒重逢，自己成為傳媒爭相訪問的對象。沒想到，兩人的光芒卻被湯賀蘭的寵物狗搶去。當時湯賀蘭帶同狗女Tessa齊齊出席首映禮，Tessa的出現輕鬆搶去兩人的風頭。難怪湯賀蘭都在社交網站寫道：「今早在倫敦舉行的《怪醫D老篤》首映非常有趣，我可以肯定的說，Tessa搶去風頭。」羅拔唐尼還叫現場觀眾向Tessa拍掌歡呼。

Tessa這麼可愛，難怪羅拔唐尼都如此喜歡她。（IMDb 圖片）

其實湯賀蘭已經不只一次帶同Tessa出席首映禮。當年《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）在倫敦舉行首映禮時，湯賀蘭都有帶同Tessa一齊出席。他們除了出席首映禮外，湯賀蘭還不時在網上「放閃」，分享他與Tessa的生活點滴。而今次湯賀蘭指出，他在為《怪醫D老篤》中的Jip配音時，也有帶Tessa到配音室：「我真的把這角色當成Tessa，我也把Tessa帶到配音室。」

湯賀蘭都認為Tessa成功在紅地毯搶盡風頭。（Tom Holland Instagram 擷圖）

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《怪醫D老篤》導演Stephen Gaghan曾指出，湯賀蘭之所以加入《怪醫D老篤》，完全是因為羅拔唐尼。他稱：「湯賀蘭參與這部電影製作完全是因為出於對羅拔唐尼的愛。他們兩人非常親密。」之後導演還開玩笑指：「我每一部編寫的作品，主角都會有一隻狗。而這次，我們需要把這隻狗的戲份刪走，因為（湯賀蘭）太貴了。」

湯賀蘭在《怪醫D老篤》中為Jip獻聲。（《怪醫D老篤》海報）

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