【怪醫D老篤】羅拔唐尼真人勁有愛心　豪宅連羊駝山羊都有份住

由羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）主演的新戲《怪醫D老篤》（DOLITTLE），講述他是個「動物傳心師」，這位怪醫可以與動物溝通，戲中與各大動物交手大鬥演技。 現實中，羅拔唐尼原來都是愛心爆棚，豪宅勁似一個小型動物園，連羊駝、山羊都有養，仲幫小動物改晒名。

《怪醫D老篤》是經典重拍，找來羅拔唐尼主演，飾演一個能跟動物溝通的獸醫。這是他自「鐵甲奇俠」退役後首部作品，都有一定吸引力。（《怪醫D老篤》海報）

《怪醫D老篤》是羅拔唐尼卸下鐵甲後的首部作品，所以特別矚目。這次更是他與《蜘蛛俠》湯姆賀倫繼《復仇者聯盟4：終局之戰》後再一次「父子檔」攜手合作，由湯賀蘭聲演主角Ｄ老篤的得力狗狗助手阿摺。

故事講述怪醫D老篤七年前愛妻因意外離世，他決定收埋自己，與動物老友記隱居於大宅之內，直至維多利亞女王患了重病，D老篤只好踏上奇幻島尋求療法。旅途上，D老篤得到入室弟子湯美，以及一群奇趣「珍禽異友」相伴，包括大猩猩、鴨仔、chok爆北極熊、鸚鵡、四眼狗狗等，合力為救女王出力。

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羅拔唐尼重新演繹懂得跟動物傳心對話的荷里活經典主角，而原來他私下與小動作也是很有淵源。羅拔唐尼與老婆子女，在加州馬里布的豪宅裡，就設了一個動物救援中心，讓他們隨時可以幫助一些需要照顧的動物。

點撃即睇羅拔唐尼在豪宅養了甚麼動物？

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羅拔唐尼曾公開表示：「我最愛的動物，正正就是善待其他生物的人類。」對此，他並不是紙上談兵，甚至直接把自己的豪宅，改成一個小農場，讓他可以收養或者緊急幫助各種動物，品種之多嚇窒節目的主持和不少觀眾。難怪令不少網民笑指「羅拔唐尼根本就是真人版的怪醫D老篤」，又讚他太有愛心了。