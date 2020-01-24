【怪醫D老篤】羅拔唐尼棄鐵甲奇俠做動物醫生　背後暗藏暖心原因

有些演員選擇接下電影是為了挑戰極限，像是演出《JOKER小丑》（Joker）的華堅馮力士（Joaquin Phoenix），有些演員則是為了賺大錢，像是負債累累的尼古拉斯基治（Nicolas Cage），而當談到羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）為什麼願意接下《怪醫D老篤》（Dolittle）時，他是這麼說的——

羅拔唐尼主演的《怪醫D老篤》僅得17%的爛番茄新鮮度。（截圖）

羅拔唐尼結束《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的旅程後，第一部電影選擇了《怪醫D老篤》，而會下這決定其實與他的妻子、也是他的合夥人——蘇珊唐尼（Susan Downey）有關。

羅拔唐尼接受採訪時，提到自己與妻子在洛杉磯的馬里布，養了許多動物，他提到電影與他生活的相似之處，讓他決定接下電影，他表示：「我總是說著『為什麼是這部電影？』『為什麼是現在？』『為什麼要打擾我？』但老實說，我看著窗外，然後那些羊駝看著我，還有我們的山羊、牛以及小豬，感覺上有點熟悉，而且你知道嗎？其實我們不喜歡在一個很難完成的項目花上太多時間，不論是孩子或是電影。」

眼見《怪醫D老篤》負評不斷，網民更加希望羅拔唐尼回歸MCU演回鐵甲奇俠。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

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《怪醫D老篤》電影拍攝成本高達1.7億美金外，連拍攝工作也一波三折，電影殺青後又進行了長達21天的補拍、重新後製，導致電影延期，羅拔唐尼接著補充：「最終感覺仍是不錯，雖然中間過程很艱鉅、而且十分漫長，但我們學到了很多東西。現在感覺很好，我們最在乎的是，當人們看到成品時，會喜歡它嗎？當人們說：『對！我在看，我們喜歡這部電影。』那種感覺就讓我們很像為孩子驕傲的父母一樣。」

《怪醫D老篤》有趣的動物試鏡花絮。（《怪醫D老篤》花絮）

羅拔唐尼也表示，這中間蘇珊唐尼幫了很多的忙，兩人身為製片，自然傾盡心力打造這部電影，不過兩人會選擇這部電影其實都是因為——家庭。羅拔唐尼與蘇珊唐尼因2003年的《鬼兆》（Gothika）相識，當時正處於羅拔唐尼要從開始戒毒、走出深淵的時期，而蘇珊的陪伴對他來說是一個很大的鼓舞，2010年兩人成立了「Team Downey」的電影製作公司，不論是《辯父律師》（The Judge）還有《神探福爾摩斯》（Sherlock Holmes）系列都是兩人的結晶。

雖然《怪醫D老篤》票房與評價都不如預期，但粉絲仍然對年底上映的《神探福爾摩斯3》充滿期望。（《神探福爾摩斯》劇照）

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而蘇珊在訪談中表示：「製作一部我們孩子可以看的電影很有趣，因為即使讓我們的孩子看Marvel電影，他們仍然對電影製作過程一無所知。因此，做一些他們可以了解的事情真的很有趣，我也認為這是一件很難完成的事情，但同時我也很興奮可以完成這樣的視覺效果以及創造如此有趣的世界觀。」

羅拔唐尼與太太是以兒童為出發點製作這部充滿愛的電影。（《怪醫D老篤》劇照）

雖然《怪醫D老篤》電影上映後，招來許多影評人的負面評價，爛番茄目前新鮮度也僅有17%，但以唐尼與蘇珊的訪談來看，兩人的確是以兒童為出發點製作這部充滿愛的電影，若以影評人的觀點出發，這部電影並未將題材發揮到極限，劇本上也有待加強，但如果只是要享受電影、與孩子們有個快樂時光，或許這部電影就能輕易滿足需求。

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