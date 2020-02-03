少女情懷總是M影評：4種女生的矛盾月經心事　兩性誤解大放笑彈

「月經」是女性必經的生理階段，從十多歲開始，這每月一次的煩惱，總會帶來女性不少的麻煩與憂慮，這卻也是男性無法親身體會的情況。是日觀看這部由品田俊介首部執導的電影《少女情懷總是M》（生理ちゃん），改編自同名的漫畫作品，藉描寫少女遇上月經的煩惱與無助，側寫日本現實的社會狀況。本片不只是道出少女每月一次的煩惱，同時亦反映了今天日本的社會生活現象、男女之間的感情，以及單親家庭的溝通問題。

《少》片故事講述青子（二階堂富美 飾）在女性時尚雜誌的編輯部工作，為愛情和工作努力的她，每個月當截稿日快到的時候，「M妹妹」都突然來訪，在自己不舒服時受到男上司白眼對待時，令她感到十分無奈。青子的男朋友久保（岡田義德 飾）是一位單身爸爸，他有一位十一歲的獨生女兒夏鈴（豐嶋花 飾），可是青子不知該如何拉近跟夏鈴的距離。當青子正要面對愛情的難題之時，卻巧遇夏鈴第一次的月經，讓青子與夏鈴的關係漸漸拉近…

在青子公司當清潔的山本（伊藤沙莉 飾），經常把在公司發生的怨言，利用電話抒發。她也是一位「宅女」，除了工作之外，其餘時間都躲在房裡打機與看漫畫，直到遇上公司的男同事山内裕，她漸漸動了芳心，可是因為「M妹妹」的駕臨，令她感到十分煩擾…

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《少》片是導演品田俊介首部執導的電影劇情長片作品，過往他拍攝過多部膾炙人口的日本電視劇集，包括松本潤與石原聰美主演的《失戀朱古力》、松山研一、深田恭子等人演出的《鄰家的月亮比較圓》、桐谷美玲與水川麻美合演的《人100%靠外表》等等。此片改編自日本漫畫家小山健創作的同名漫畫，作品更獲得手塚治虫文化賞短篇獎。

影片的故事以幾位不同年紀與背景的少女，從這生理的狀態裡，引申著如何面對月經帶來的痛苦。起初留意到此片的海報的時候，看著二階堂富美身旁的公仔，既是可愛但又怪怪的設計，原來這就是片中的「M妹妹」 — 亦即是月經，以漫畫以公仔代表著女性的生理狀態，倒是十分有趣的，把痛苦動畫化成造型又談不上可愛，但又不是怪異的公仔身上，大概這也是解作女性面對月經時的感受。

片中的「M妹妹」造型談不上可愛，但又不是怪異，大概也是解作女性面對月經時的感受。（《少女情懷總是M》劇照）

片中三位女性所面對的問題，不只是月經帶來的煩擾，亦是因為這些的煩擾，影響了她們感情與生活的瑣事。青子一直地努力工作，希望從工作上展示自己的能力，可是她卻經常被上司冷待；在感情上，雖然她愛上了單身爸爸久保，但是她付出的是要跟他女兒夏鈴溝通，夏鈴卻一直離不開對母親的思念，青子與久保的感情卻產生了問題。青子的妹妹小光（松風理咲 飾）情竇初開，跟同班男同學產生了好感，同樣亦因為月經的來臨，既是影響考試前的溫習，亦影響她跟男同學之間的微妙情愫。

青子與小光同樣生活在單親家庭，與父親三人生活成長，後來青子搬離家往外生活，她努力地工作是為了讓男性看到女性在工作上的能力，證明女性在社會的地位。縱使她的家庭跟夏鈴相似，但是夏鈴自己也都一直缺乏母愛，久保又不懂如何照顧女兒的情況，令夏鈴活在欠缺家庭溫暖的空間裡，才會對青子產生反感。

夏鈴一直生活在缺乏母愛的家庭，所以才會對青子產生反感。（《少女情懷總是M》劇照）

山本是一名傳統的「宅女」，喜歡躲在房裡打遊戲機與看漫畫，房裡窗簾全關，把自己困在密閉空間裡，跟別人缺乏溝通，只懂躲避，跟「電話」說話。山本的個性其實是在反映著現今社會人與人之間溝通的問題，這情況亦是因為科技發展之下，電話成為了人類的「朋友」，終日只會低頭看着電話，形成了孤僻的性格。

片中的「M妹妹」一直纏繞青子等人，她的出現總會令她們坐立不安。第一場當青子趕着跑去工作的時候，「M妹妹」的出現頓時令她心情變差，猶如青子真的害怕月經的來臨般。當然，「M妹妹」只是一個比喻，但原著漫畫家小山健利用不同的公仔，代表男性與女性的生理狀態，營造出一份幻想空間。除此以外，「M妹妹」也可是她們的一位感情要好的朋友，懂得她們心裡的感情，山本一怒之下把「M妹妹」鬧走，可是當她遇到困難的時候，卻希望「M妹妹」在她身旁開解與關心她，猶如親密姊妹般的感情。

山本一怒之下把「M妹妹」鬧走，可是當她遇到困難的時候，卻希望「M妹妹」在她身旁開解與關心她，猶如親密姊妹般的感情。（《少女情懷總是M》劇照）

無可否認，此片的女主角二階堂富美是一位很多元化的女演員，能夠演出不同性格與造型的角色，這次在《少》片中演出的職場女子，既要面對月經的憂慮，同時亦要煩惱著工作與感情的問題，內心的矛盾演繹得恰到好處，確是一位可塑性很高的女演員。分別演出山本與小光的伊藤沙莉與松風理咲，她們在片中亦能夠表現著少女情懷的憧憬與煩擾的矛盾，表現恰好自然。

《少》片整體的篇幅其實不長，簡約的段落，描寫少女心裡的瑣事，影片對於女性的觀眾來說，該會是一部很有共鳴的電影，影片不單只是說出了女性的心底話，亦能夠描寫著女性心理的忐忑，對「M妹妹」的又愛又恨，透過故事讓男性對女性因月經帶來的生理期困擾，有更多一點的了解，進而互相理解和體諒。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​