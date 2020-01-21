星夢女神：茱地嘉蘭影評︳天后晚年　仍只求觀眾記住的矛盾一生

Somewhere over the rainbow, way up high. 《Over the rainbow》 ——茱地嘉蘭

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這段熟悉的歌詞，是來自1939年由Victor Fleming執導的經典電影《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz），而主唱這首耳熟能詳的歌曲，便是這部電影的主角、兩歲便出道的當童星的已故女演員茱地嘉蘭（Judy Garland）。是日觀看這部由英國導演Rupert Goold執導的新作，以茱地嘉蘭在倫敦演出至她的人生終結作為電影的背景，寫下這位明星的傳奇故事。《星夢女神：茱地嘉蘭》（Judy）一首動聽的旋律，奏起一位明星的誕生，哼出Judy跌宕起伏的生涯。

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《星》片故事講述自童星開始便成名的茱地嘉蘭 （雲妮絲維嘉 飾），她的名氣大不如前，由於經歷過幾段失敗的婚姻，令她的生活與工作陷入低潮。於是，她便帶着自己的兒女，於小型的酒廊表演賺錢。為了搶回子女的撫養權，Judy決定到英倫一趟，希望可以賺更多的錢。然而，她並沒有想過，自己居然在英國受到熱烈的歡迎，甚至每場演出均座無虛席。在久違的歡呼下，Judy能否再有超水準的演出？

筆者對於Judy的認識，大概就只是在《綠》片中的演出，以及她唱出那首耳熟能詳的悅耳歌曲《Over the rainbow》，令人津津樂道。電影改編自一部講述Judy逝世前生活的舞台劇《End of the Rainbow》。電影開始之時，以簡短的伏筆，描寫Judy Garlando年輕時候拍攝《綠》片的情況，年紀輕輕的她，從未經歷過什麼是快樂的童年，她一直都只想成為一位平凡的少女。然而，她已經走入了這歌舞昇平的世界裡，更被諷刺如果不努力地工作，長大成人後只會當一位收銀員（這揶揄其實是有點過份的）。

《星》片以Judy從紐約走到倫敦作最後一次公開表演時期所發生的故事為主線，主要描述Judy Garland逝世前在倫敦表演的時光，那時的她早已經歷過人生的興衰，童年時代對於生活的憧憬都是奢侈的——自兩歲起的她一直彷似是在片場生活，每一刻都只是戲劇一場。電影最後的一刻，她仍然在舞台上的光芒四射，讓人記住其傳奇的一生。

影片以平衡剪接的敘事形式，道出了Judy的童年與成年的故事，兩個不同年代的她，同樣受到演藝事業帶來的壓力。童年的她生活在「不真實的空間」裡，連生日都要在片場度過、戀愛也備受阻撓，當一位童星真的不容易。壓力導致她失眠，最終需要藥物來治療，可是過份服用就影響了她的下半生，影響她的舞台演繹與發揮。她的一生背負了很多的重擔，最後只能跟觀眾們說一句：「You won’t forget me, will you? Promise you won’t.」這一句道出了她與觀眾的心聲。

電影大部份的情節，都是發生在室內的空間，從開始時Judy與兒女在美國酒廊裡的表演場地、酒店、 前夫的家，到倫敦入住的酒店、訓練場地、與她的表演場地和後台等等，幾乎都是在不同的室內空間裡穿梭。這大概是想意喻Judy一生都是被困在這小小的空間裡生活，不能離開這殘酷的框架，從而形成了一種無形的壓力，寫下這位女星的無奈。

影片其中一段看得觸動的情節，是Judy與一對男歌迷之間的友誼，他們是一對同性戀人，二人在劇院外等候Judy的離開時，卻因她感到孤寂，於是便到訪了他們的家。從他們之間的對話裡，Judy並沒有因為他們是同性戀而排斥他們，反而更感受到他們被社會歧視的傷害。

雲妮絲維嘉（左）VS茱地嘉蘭（右）本尊的比對。不能否認，今次雲妮絲維嘉確是入型入格，對神情的演繹、以及唱歌的部份，均表現得收放自如（《星夢女神：茱地嘉蘭》劇照／Getty Images）

不能否認，今次由雲妮絲維嘉演出的茱地嘉蘭，確是入型入格，對神情的演繹、以及唱歌的部份，均表現得收放自如。載歌載舞的演出入木三分，成功演活了角色的神韻，是她近年最好發揮演出的一次。而片中另一值得留意的，是演Judy助理Rosalyn的Jessie Buckley，去年看過她在電影《鏗鏘玫瑰》（台譯）（Wild Rose）中的演出，亦是十分精彩。今次在本片中比較含蓄的演出，跟雲妮絲維嘉兩者有着一點的互相呼應，生活在不同環境的女子，為了生計，工作帶來的沉重壓力，最後僅僅希望的是換來一份笑容。

《星》片是一部看得感慨的電影，電影道出Judy Garland逝世前那最光輝的一頁，她是一位渴望愛與被愛的女子，歌聲裡哼起她那傳奇的一生，縱使她曾經成名過，也曾經遇過低潮，經歷五段的婚姻，寫下她那高低起跌的人生故事，令人唏噓惋惜。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​