星夢女神：茱地嘉蘭影評︳天后晚年　仍只求觀眾記住的矛盾一生

《Over the rainbow》 ——茱地嘉蘭

這段熟悉的歌詞,是來自1939年由Victor Fleming執導的經典電影《綠野仙蹤》(The Wizard of Oz),而主唱這首耳熟能詳的歌曲,便是這部電影的主角、兩歲便出道的當童星的已故女演員茱地嘉蘭(Judy Garland)。是日觀看這部由英國導演Rupert Goold執導的新作,以茱地嘉蘭在倫敦演出至她的人生終結作為電影的背景,寫下這位明星的傳奇故事。《星夢女神:茱地嘉蘭》(Judy)一首動聽的旋律,奏起一位明星的誕生,哼出Judy跌宕起伏的生涯。

《星》片故事講述自童星開始便成名的茱地嘉蘭 (雲妮絲維嘉 飾),她的名氣大不如前,由於經歷過幾段失敗的婚姻,令她的生活與工作陷入低潮。於是,她便帶着自己的兒女,於小型的酒廊表演賺錢。為了搶回子女的撫養權,Judy決定到英倫一趟,希望可以賺更多的錢。然而,她並沒有想過,自己居然在英國受到熱烈的歡迎,甚至每場演出均座無虛席。在久違的歡呼下,Judy能否再有超水準的演出?

筆者對於Judy的認識,大概就只是在《綠》片中的演出,以及她唱出那首耳熟能詳的悅耳歌曲《Over the rainbow》,令人津津樂道。電影改編自一部講述Judy逝世前生活的舞台劇《End of the Rainbow》。電影開始之時,以簡短的伏筆,描寫Judy Garlando年輕時候拍攝《綠》片的情況,年紀輕輕的她,從未經歷過什麼是快樂的童年,她一直都只想成為一位平凡的少女。然而,她已經走入了這歌舞昇平的世界裡,更被諷刺如果不努力地工作,長大成人後只會當一位收銀員(這揶揄其實是有點過份的)。

《星》片以Judy從紐約走到倫敦作最後一次公開表演時期所發生的故事為主線,主要描述Judy Garland逝世前在倫敦表演的時光,那時的她早已經歷過人生的興衰,童年時代對於生活的憧憬都是奢侈的——自兩歲起的她一直彷似是在片場生活,每一刻都只是戲劇一場。電影最後的一刻,她仍然在舞台上的光芒四射,讓人記住其傳奇的一生。

影片以平衡剪接的敘事形式,道出了Judy的童年與成年的故事,兩個不同年代的她,同樣受到演藝事業帶來的壓力。童年的她生活在「不真實的空間」裡,連生日都要在片場度過、戀愛也備受阻撓,當一位童星真的不容易。壓力導致她失眠,最終需要藥物來治療,可是過份服用就影響了她的下半生,影響她的舞台演繹與發揮。她的一生背負了很多的重擔,最後只能跟觀眾們說一句:「You won’t forget me, will you? Promise you won’t.」這一句道出了她與觀眾的心聲。

電影大部份的情節,都是發生在室內的空間,從開始時Judy與兒女在美國酒廊裡的表演場地、酒店、 前夫的家,到倫敦入住的酒店、訓練場地、與她的表演場地和後台等等,幾乎都是在不同的室內空間裡穿梭。這大概是想意喻Judy一生都是被困在這小小的空間裡生活,不能離開這殘酷的框架,從而形成了一種無形的壓力,寫下這位女星的無奈。

影片其中一段看得觸動的情節,是Judy與一對男歌迷之間的友誼,他們是一對同性戀人,二人在劇院外等候Judy的離開時,卻因她感到孤寂,於是便到訪了他們的家。從他們之間的對話裡,Judy並沒有因為他們是同性戀而排斥他們,反而更感受到他們被社會歧視的傷害。

雲妮絲維嘉(左)VS茱地嘉蘭(右)本尊的比對。不能否認,今次雲妮絲維嘉確是入型入格,對神情的演繹、以及唱歌的部份,均表現得收放自如(《星夢女神:茱地嘉蘭》劇照/Getty Images)

不能否認,今次由雲妮絲維嘉演出的茱地嘉蘭,確是入型入格,對神情的演繹、以及唱歌的部份,均表現得收放自如。載歌載舞的演出入木三分,成功演活了角色的神韻,是她近年最好發揮演出的一次。而片中另一值得留意的,是演Judy助理Rosalyn的Jessie Buckley,去年看過她在電影《鏗鏘玫瑰》(台譯)(Wild Rose)中的演出,亦是十分精彩。今次在本片中比較含蓄的演出,跟雲妮絲維嘉兩者有着一點的互相呼應,生活在不同環境的女子,為了生計,工作帶來的沉重壓力,最後僅僅希望的是換來一份笑容。

《星》片是一部看得感慨的電影,電影道出Judy Garland逝世前那最光輝的一頁,她是一位渴望愛與被愛的女子,歌聲裡哼起她那傳奇的一生,縱使她曾經成名過,也曾經遇過低潮,經歷五段的婚姻,寫下她那高低起跌的人生故事,令人唏噓惋惜。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​