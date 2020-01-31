【肥龍過江】李小龍慣用姆指摸鼻　蓮達指丈夫因有病創出招牌動作

由甄子丹主演的賀歲片《肥龍過江》，翻拍自1978年洪金寶推出的同名經典作品。舊作講述洪金寶視李小龍為偶像，希望行俠仗義，但性格戇直鬧出很多笑話。功夫巨星李小龍1973年突然猝逝，但之後都有不少電影作品圍繞著他的故事，而原來他的招牌手勢，對打前經常用手指公摸摸鼻子不是擺甫士而是別有原因的。

甄子丹在戲中一改過往形象，化身為一位身材略微肥胖的熱血警察（《肥龍過江》劇照）

2020年新作《肥龍過江》由谷垣健治執導，王晶監製，甄子丹、周麗淇主演，片名沿用舊作，但其實是兩個完全不同的故事，唯一共通點就是主角都是崇拜於李小龍的人。

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出拳前用手指公摸鼻係咩原因？

不少功夫電影都會提及李小龍，這位巨星在1973年英年早逝，當時32歲的他已是世界著名的武打明星，直到現在他也是很多人心中的英雄。李小龍有很多經典作品，以及深入民心的動作，其中一個就是他對打或出拳前，很多時都會先以手指公摸鼻，原來這個習慣是關於他的一個小秘密。

功夫巨星李小龍對打前經常用手指公摸摸鼻子，原來是與病因有關。（網上圖片）

很多人或許都會好奇，何解李小龍對打前要摸一下鼻子？多數人都會猜測，他是在挑釁或示威，或者以為他只是擺擺pose耍帥。雖然出拳前有特定的招牌動作，的確有震懾和強壓對手的效果，但其實有指李小龍打架前先用手指公摸鼻子的主要原因，是防止之後比武的期間鼻子出現不適才會此舉動。

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事關他的妻子蓮達曾經回憶指，「其實老公生前患有鼻敏感，他的鼻子經常會瘙癢，發作時他多數會用手摸一下止癢，所以他在日常生活中都經常摸鼻子。」久而久之這成為了李小龍的習慣，無論與別人對打前鼻子癢不癢，他都會先用手指公摸一下鼻。而觀眾睇得多，李小龍對打前慣常摸鼻子、吶喊、踢腿、抬手等經典動作，自然深深印在很多人的心中，同時他的招牌動作往後也有很多人模仿。