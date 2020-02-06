【恐懼鬥室外傳】警察淪為殘殺目標　網民：最期待用咩刑具

《恐懼鬥室》（Saw）自從2004年上映後，之後發展的一系列的電影，成為很多熱愛恐怖片的影迷心目中的經典。 系列的新章節《Spiral: From the Book of Saw》，近日公開首預告，正式重啓《恐懼鬥室》，由喜劇演員基斯洛克（Chris Rock）以及森姆積遜（Samuel L.Jackson）主演，戲中講述有人獵捕警察，淨係睇預告都已經覺得心寒。

新片《Spiral: From the Book of Saw》近日公開最新預告，重啓《恐懼鬥室》的經典故事。（《Spiral: From the Book of Saw》海報）

《Spiral: From the Book of Saw》由Darren Lynn Bousman執導，電影找來基斯洛克、森姆積遜、Max Minghella以及Marisol Nichols主演。從最新預告可見，Chris Rock在戲中飾演一名警員Banks，他的拍檔是Max Minghella，一齊調查城內的兇殺案。在追查這些謀殺案期間，喚起大家對這城市可怕的過去。

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玩謝警察 獵捕為樂

據知森姆積遜在片中飾演一個退伍軍人，是一位現職警察。在接近兩分鐘的預告中，相信有人正在獵捕並以殘忍手法謀殺警察。後來，更見到基斯洛克演的角色，被綁在一個房間裡，他害怕地拿起鋼鋸，這幕讓大家想起Cary Elwes在《恐懼鬥室》（Saw）中的角色，當年為逃脫，逼不得已割斷自己的腳才能逃走的經典情節。

《Spiral: From the Book of Saw》，由喜劇演員Chris Rock主演，有不少《恐懼鬥室》的經典重現，部分情節相信都會勾起大家的回憶。（影片截圖）

網民：最期待會出咩刑具

基斯洛克飾演的探員角色在調查期間，逐漸陷入一連串的謎團，開始發現自己處於殺手病態遊戲的中心。不少影迷看到新預告都表示相當期待，表示「期待新戲會點扭橋同埋出咩刑具」。但也有網民指Chris Rock經常演喜劇，直言「望到佢就想笑」、「係咪笑片？」。電影將於今年 5月15日上映。