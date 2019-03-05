【Marvel隊長】貝兒娜森挨住森姆積遜　肉緊惡搞GaGa《Shallow》

提到近日最令你心仔卜卜跳，感到最甜蜜的一刻，一定要數Lady GaGa和畢列谷巴（Bradley Cooper）在奧斯卡上演出《星夢情深》（A Star Is Born）主題曲《Shallow》的那一幕。最近，貝兒娜森（Brie Larson）跟好拍檔，飾演神盾局局長森姆積遜（Samuel L. Jackson）在節目宣傳新戲《Marvel隊長》（Captain Marvel）時，就照辦煮碗情深款款唱出《Shallow》，場面非常搞笑。不講不知道，原來貝兒娜森都做過歌手，這次更令網民紛紛翻出她的舊歌重溫。

貝兒娜森和森姆積遜近日在節目《The Jonathan Ross Show》，大開金口，場面搞笑。

依偎在一起唱《Shallow》超有默契！

《Marvel隊長》即將上映，主角貝兒娜森也忙於參與各大宣傳，日前她就跟好拍檔森姆積遜現身英國節目《The Jonathan Ross Show》，更一時興起在節目上惡搞《星夢情深》主題曲《Shallow》。其實自從Lady GaGa和畢列谷巴在奧斯卡再次合體演出後，他們情深的演出已牢牢記在大家的腦海，甚至引來熱議。所以，看到森姆積遜突然哼起這首歌的旋律，貝兒娜森又接得到，全場觀眾都大感驚喜。

二人在節目上突然依偎一起，唱起《Shallow》的惡搞場面，吸引很多網友留意。

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之不過，貝兒娜森和森姆積遜，這次模仿Lady GaGa和畢列谷巴在奧斯卡頒獎禮的演出，就比較似惡搞，多過會令大家看得甜絲絲。雖然貝兒娜森只記得幾句歌詞唱了幾句，但跟拍檔森姆積遜表現得相當有默契，唱得非常忘我，也看得全場都拍爛手掌。

貝兒娜森從小就很喜愛表演，小時候是童星，16歲曾推出首張音樂專輯。

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網民：幸好她當年選擇了去演戲

其實，貝兒娜森曾經也以歌手身份出道，在2005年曾經發行個人專輯《Finally Out of P.E.》，不過當年的反應就不太討好。貝兒娜森大開金口唱《Shallow》，令不少人翻聽她的這首舊歌，更有網民直指，「幸好她選擇了去演戲。」