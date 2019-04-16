【復仇者聯盟4】化灰前爆粗　森姆積遜親解「Motherfxxker」意思

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）尚有不足兩星期就正式上映，相信影迷對這部Marvel電影宇宙第3階段的最後作品都滿心期待。而去年上映的《復仇者聯盟3》，超級英雄化灰場景，對於不少影迷應該依舊記憶猶新，當中包括在電影片尾片段，森姆積遜（Samuel L. Jackson）所飾演的Nick Fury化灰一刻。他當時還爆了一句「Motherfxxker」就變成灰燼，原來這句口頭禪卻充滿洋蔥。

《復仇者聯盟3》片尾片段，森姆積遜所飾演的Nick Fury在化灰一刻，都爆出一句「Motherfxxker」。（劇照）

森姆積遜由1972年從影至今，幾乎每部作品都會聽到他爆出一句「Motherfxxker」，彷彿他就是這句話的代名詞。而去年上映的《復仇者聯盟3》，他得知自己化灰之際，都爆出一句「Motherfxxker」。外國媒體不時會整理山森姆積遜的粗口特輯，雖然外間看得非常興奮，可是這句「Motherfxxker」背後卻充滿洋蔥。

曾有外國傳媒收錄了森姆積遜在戲中講「Motherfxxker」的粗口特輯。（劇照）

據《HuffPost》指出，從1988年上映的《School Daze》開始，森姆積遜便經常把「Motherfxxker」掛在嘴邊，沒想到就此就成為他的口頭禪，當中包括在《虎膽龍威3》（Die Hard 3）、《The Long Kiss Goodnight》、《Jackie Brown》、《毒蛇嚇機》（Snakes on a Plane）、《保鏢救殺手》（The Hitman's Bodyguard）及《復仇者聯盟3l：無限之戰》（Avengers: Infinity War）等作品。

「神盾局局長」森姆積遜曾在《保鏢救殺手》中都有說出「Motherfxxker」，當時的電影拍檔是「死侍」賴恩雷諾士。（網上擷圖）

借重複爆粗克服口吃與欺凌

可是，據知當時曾有美國家長指森姆積遜教壞小朋友，而他也曾在《The Howard Stern Show》解釋為何有此習慣，並指出「Motherfxxker」這個詞，是幫助他改善童年口吃問題：「我小時候口吃非常嚴重，說一個單字都要重複很多次，於是引來同學嘲笑及欺凌。當時我自卑得近一年都沒有在校內開口說話。」於是，他開始研究如何克服口吃問題。最後他發現，在話語中加插這個魔法用語可以令他舒緩口吃的問題。當時只有9歲的森姆積遜在校內操場上不時大叫「Motherfxxker」：「事實上，這方法真能讓我成功改善口吃問題，我贏了，並成功克服了口吃及欺凌。」