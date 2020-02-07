【奧斯卡2020】重溫各大作品特效場面　有一部勁過《復仇者4》？

年度影壇盛事奧斯卡頒獎禮將於香港時間下星期一（10日）早上舉行，除最佳電影及影帝影后等大獎外，其他獎項其實都值得大家留意，當中包括最佳視覺效果。 有電腦特技公司整理出去年最出色的電腦特技場面，指出並非只有超級英雄片或《星球大戰》等才用上絕佳的技術，有些作品所運用的「你看不出的CG」也是高手高手高高手。

《1917：逆戰救兵》標榜長鏡頭，其實當中都用上唔少電影特效，效果好自然。（影片截圖）

報道提到，沒有入圍奧斯卡最佳視覺效果的《極速傳奇：福特決戰法拉利》（Ford v Ferrari）其實用上1048個電腦特技鏡頭，不靠特效的話連賽車跑道都未必見到。另外《1917：逆戰救兵》（1917）、《上流寄生族》、《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3 – Parabellum）及《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）都有十分高質的電腦特技場面，點擊下圖睇睇哪些鏡頭用上CG。

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至於有份入圍的《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）與《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的CG場面都值得一睇再睇，立即點撃下圖重溫。

先睇《復仇者4》

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再睇《星戰9》

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不過講到最勁，應該要數《愛爾蘭人》（The Irishman），透過電腦特效將三大主角羅拔迪尼路（Robert De Niro）、阿爾柏仙奴（Al Pacino）及Joe Pesci，十分自然地「回春」。特效人員精細地研究幾位演員的每一個面部表情，以及以他們不同年紀的照片作參考，經過無數次精修才能做到毫不突兀的回春效果，大家點擊下圖睇睇步驟有幾細緻。