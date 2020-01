【奧斯卡2020】Netflix贏迪士尼獲最多提名　一文睇晒24項入圍　

《第92屆奧斯卡頒獎禮》將於香港時間下月10日早上舉行,大會昨晚(13日)公佈入圍名單,當中Netflix自家製作品竟力壓迪士尼等大公司,以24項提名成為荷里活片商之冠,令人不得不感嘆網上串流平台終獲得電影界的專業認可。

《愛爾蘭人》可謂2019年的代表電影之一。(Getty Images)

2019年Netflix製作的電影質素相當高,而且不乏話題作,當中包括金像大導演馬田史高西斯(Martin Scorsese)執導、集合羅拔迪尼路(Robert DeNiro)及阿爾柏仙奴(Al Pacino)等金牌老戲骨的《愛爾蘭人》(Irishman);而女神施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)與《星球大戰》系列男星Adam Driver在《婚姻故事》(Marriage Story)展現出色演技,一起挑戰影帝與影后寶座。

《亨利五世:新王之路》由荷里活最炙手可熱的新星Timothée Chalamet主演。(電影截圖)

另外《教廷白煙》(The Two Popes)與《亨利五世:新王之路》(The King)等作品都備受關注,尤其前者更獲得提名;而愛迪梅菲(Eddie Murphy)主演的傳記片《Dolemite Is My Name》亦備受好評,未能入圍奧斯卡,被視為本屆一大遺珠。

