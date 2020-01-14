【奧斯卡2020】Netflix贏迪士尼獲最多提名　一文睇晒24項入圍　

《第92屆奧斯卡頒獎禮》將於香港時間下月10日早上舉行，大會昨晚（13日）公佈入圍名單，當中Netflix自家製作品竟力壓迪士尼等大公司，以24項提名成為荷里活片商之冠，令人不得不感嘆網上串流平台終獲得電影界的專業認可。

《愛爾蘭人》可謂2019年的代表電影之一。（Getty Images）

2019年Netflix製作的電影質素相當高，而且不乏話題作，當中包括金像大導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導、集合羅拔迪尼路（Robert DeNiro）及阿爾柏仙奴（Al Pacino）等金牌老戲骨的《愛爾蘭人》（Irishman）；而女神施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）與《星球大戰》系列男星Adam Driver在《婚姻故事》（Marriage Story）展現出色演技，一起挑戰影帝與影后寶座。

《亨利五世：新王之路》由荷里活最炙手可熱的新星Timothée Chalamet主演。（電影截圖）

另外《教廷白煙》（The Two Popes）與《亨利五世：新王之路》（The King）等作品都備受關注，尤其前者更獲得提名；而愛迪梅菲（Eddie Murphy）主演的傳記片《Dolemite Is My Name》亦備受好評，未能入圍奧斯卡，被視為本屆一大遺珠。

想知Netflix有邊24個提名，立即點擊下圖：

+ 9 + 8 + 7

（圖片來源：劇照及電影截圖）