奧斯卡2020預測︳7年來最高質一屆！最佳電影、男配角陷死亡之組

隨着新冠病毒疫情的升級，宅在家成為一種最安心的選擇。不過，新年前後，臥室、餐桌、客廳的路線實在太膩了。趁有時間補補片，緩解一下緊張的情緒，也是不錯的選擇。今天我們的關注焦點是2月9號即將揭曉的2020年奧斯卡獎。今年是奧斯卡大年，電影質量堪稱近五年最佳。今年也是七年來奧斯卡「最白」的一年——若從《被奪走的12年》（12 Years a Slave）拿下最佳電影計起。

去年的最佳電影「矯枉過正」，今年有些撥亂反正的意味。今年也是很多影迷最糾結的一年。相比去年奧斯卡，今年好像不管誰得獎都是實至名歸。一個有意思的觀察角度是，以《JOKER小丑》、《上流寄生族》（기생충）、《婚姻故事》（Marriage Story）、《愛爾蘭人》（The Irishman）、《1917 逆戰救兵》（1917）等為代表等電影，話題度和討論度都很高，在豆瓣網上評分也都神奇地趨於一致高分。倘若《從前，有個荷李活》（Once Upon a Time in Hollywood）不涉及辱華問題，評分會更睇齊。這可以作為一種量化的感受度參考——「大眾確實看得津津有味」。這樣的觀眾滿意度，奧斯卡頒獎禮今年不愁收視率了！

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奧斯卡獎不完全預測

最佳電影

鑑於筆者已經看過大多數的提名電影，先從個人的角度做個獎項預測。今年有9部電影提名最佳電影片，從藝術水平而言，《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）、《極速傳奇：福特決戰法拉利》（Ford v. Ferrari）、《小婦人》（Little Women）、《從前，有個荷李活》都屬陪跑片。

從風向上說，海外影評人和學院對《JOKER小丑》都沒有好感度，按以往奧斯卡最佳電影的規律來看，R級漫改片《JOKER小丑》得獎的機率不高。非英語片獲得最佳影片的情況屈指可數，所以《上流寄生族》的概率也小。《愛爾蘭人》的風向，還是要看奧斯卡在對老派導演的珍愛程度、和對Netflix的敵視程度上的最終取捨。

+ 5 + 4 + 3

綜合來看，最佳影片的競爭無疑落在《1917 逆戰救兵》與《婚姻故事》之中。後來居上的《1917 逆戰救兵》，價值觀很切合奧斯卡的取向，又是Sam Mendes執導，其1999年執導的《美麗有罪》（American Beauty​）包攬奧斯卡最佳電影與最佳導演。

而《婚姻故事》即使是一部家庭倫理題材影片，但致敬《克藍瑪對克藍瑪》（Kramer vs. Kramer）太明顯。要知道，當年同樣講述婚姻故事的《克》片攬獲最佳影片、最佳導演、最佳男主、最佳女配等五項大獎。《婚姻故事》也如《克》片一樣，是再典型不過的奧斯卡式主流電影。

最佳影片的競爭無疑落在《1917 逆戰救兵》與《婚姻故事》之中。後來居上的《1917 逆戰救兵》，價值觀很切合奧斯卡的取向（《1917 逆戰救兵》劇照）

最佳導演

從敘事、剪輯、調度上，馬田史高西斯（Martin Scorsese）的《愛爾蘭人》（三個時空交錯）、Sam Mendes的《1917》（全片一鏡到底）、奉俊昊的《上流寄生族》（全方位精準），三個都是很符合導演獎的。如果從人文厚度、懷舊情愫、導演資歷而言，導演獎是很可能給馬田史高西斯的。昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）的《從前，有個李里活》、Todd Phillps的《JOKER小丑》導演獎陪跑可能性大。

（左起）Sam Mendes、Todd Phillps、馬田史高西斯、昆頓塔倫天奴、奉俊昊爭奪最佳導演獎（Getty Images／視覺中國）

最佳男女主角、男女配角

今年奧斯卡的最佳男女主角懸念都不大。最佳男主角獎華堅馮力士 （Joaquin Phoenix），最佳女主角獎雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）——兩人可以準備獲獎感言了。華堅馮力士在《Joker小丑》中的癲狂演技一騎絕塵，引發極大話題性；而傳記片《星夢女神：茱地嘉蘭》（Judy）中雲妮絲維嘉的發揮空間太大了，非常出彩。

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最佳女配獎應該非Laura Dern莫屬了，她也剛拿了金球獎最佳女配角。如果你看過《婚姻故事》，絕對會對她印象深刻，她飾演的女律師太有攻擊性，存在感太強。無論服裝、走位、表演細節，還是她那番關於「男性與上帝」的經典言論，都讓人感嘆。

今年的最佳男配角，可能是奧斯卡史上賬面最強的「死亡之組」。這個「死亡之組」強到把有資格進的宋康昊（《上流寄生族》）也給擠下去了。畢彼特（Brad Pitt）、祖柏西（Joe Pesci）、阿爾柏仙奴（Al Pacino）、安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）、湯漢斯（Tom Hanks），真的，最佳男配角給誰我們都沒意見。祖柏西和阿爾柏仙奴在《愛爾蘭人》中演技都很精湛，但後者角色的複雜性更大，我更被他的表演打動，更傾向於他。

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最佳改編劇本，應該就是《愛爾蘭人》與《小婦人》競爭了，前者獲勝概率略大。最佳原創劇本是神仙打架，《婚姻故事》、《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）、《上流寄生族》、《從前，有個荷李活》四部電影的劇作都強到無法形容。

《婚姻故事》非常真實、最貼地，那十分鐘的吵架戲已經足夠獲獎。《神探白朗》、《上流寄生族》都工整、精緻、嚴密，而《從前，有個荷李活》雖然電影的完成度不高，但最後30分鐘的「改寫歷史」，簡直太驚喜、太激動人心，又符合荷李活的期許。所以，最佳原創劇本獎就看評委心情吧。其它服化道和技術類等的裝修獎，就暫不預測了。

奧斯卡的求變與不變

今年的最大變化是，LGBT題材、女性題材、種族題材更邊緣化了。我倒沒覺得是「被邊緣化」的，而是因為本身今年的LGBT題材和種族題材沒有質量過硬的作品，所以奧斯卡沒有硬去「湊膚色」。有藝術水平高的，如《萬千痛愛在一身》（Pain And Glory）也給提名了，還有亞裔的《上流寄生族》也很受寵了。只不過，《小婦人》的失利，可以說是不給女性題材面子，也可以說是影片本身功利性、「衝奧」訂製性太明顯了，反而被嫌棄了，沒給導演提名。

只不過，《小婦人》的失利，可以說是不給女性題材面子，也可以說是影片本身功利性、沖奧訂製性太明顯了，反而被嫌棄了，沒給導演提名。（《小婦人》劇照）

第二，明星制的糾結

今年，捱了多年的基斯頓比爾（Christian Bale）連提名都沒有，還得繼續熬；而畢彼特雖然進了男配角，但也很有懸念。今年，奧斯卡給了施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）最佳女主角、女配角雙提名，算是一次很大的成功。「寡姐」通過商業電影，站到了明星制的頂端，也嘗試過文藝片與實驗類的影片，一路努力拼命，直到現在又回歸，才得到奧斯卡的認可。

但我們都知道，今年甚至未來很長一段時間她都不會獲得奧斯卡。里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）陪跑多年，成為被調侃的對象，像基斯頓比爾、畢彼特和寡姐，包括湯告魯斯（Tom Cruise）、佐治古尼（George Clooney）、麥迪文（Matt Damon）這些一線明星，撇開本身演技水平不談——只要學院認定你是大明星，要想拿獎，真的很難。奧斯卡好像總是要不斷熬煉他們，最後或許勉強才給一個獎，製造一個「終於拿獎」的感人淚下的故事。而像英裔演員、黑人演員，非一線明星等，往往拿獎很容易，比如去年的最佳女主角奧莉花高雯（Olivia Colman）、最佳男配角Mahershala Ali。

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第三點，是自戀邏輯與懷舊情緒

自我指涉的影片、歌舞片、傳記片深得奧斯卡評委之心，這一直是體現學院獎保守性、傳統性的重要一點。今年的《星夢女神：茱地嘉蘭》、《從前，有個荷李活》，像往年的《星光夢裡人》（The Artist）、《星聲夢裡人》（La La Land）一樣，講名導、名演員的故事，遍布荷李活自我指涉、自我致敬和迷影元素，戳中了許多從業者的心。又如昆頓塔倫天奴一出作品必會拿奧斯卡提名，也是荷李活自戀本質的一個體現。

最後，是「Cinema信仰」

去年末，馬田史高西斯掀起了漫威是不是電影的辯論，到了《復仇者聯盟4》的提名表現時，也只拿了技術獎。迪士尼有23個提名僅次於Netflix，但無論是《極速傳說》還是《陽光兔仔兵》，都不太可能獲得重要獎項。今年的《魔雪奇緣2》是全球影史動畫票房冠軍但因影片質量平庸，學院也沒給迪士尼面子，沒分配一個提名。

學院獎的保守底色在於，不鼓勵實驗性、探索性的影片，更不會褒獎過度商業性的作品，但推崇有普世價值的文藝作品。這個普世價值的堅守，從今年奧斯卡對《上流寄生族》的寵幸中可見一斑。

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春節檔後撤，奧斯卡檔何去何從？

今年金球獎，Netflix只拿到了最佳女配角。結果奧斯卡卻給了Netflix足足24個提名——然而畢竟只是提名。《愛爾蘭人》提名10項，誰也搞不清楚有多少是因為馬田史高西斯的「面子工程」。儘管新任院長John Bailey更為開放，但最終的頒獎結果，才能印證Netflix能否實現奧斯卡零突破。

Netflix能製作出《羅馬》（Roma）、《愛爾蘭人》、《婚姻故事》，連續衝擊奧斯卡了，內地的網絡電影卻還在初步發展階段。《囧媽》在特殊情況逼迫下的臨門一腳，引發了極大的行業聲討。但其實，大銀幕和小熒屏的共存，是必然趨勢。流媒體、5G、4K、VR，技術更迭一定程度上會改變產業格局，但還是不會取代戲院。戲院不能Fast forward，沒有彈幕，目前電影所有的視聽語言，還是傳統的電影語言，停留在契合影院的規格上。沒有大銀幕就冇癮了，用手機看和去戲院看，差別太大了。

回到院線，拿了6項奧斯提名的《陽光兔仔兵》、《小婦人》、《婚姻故事》，都是本屆奧斯卡上的熱門影片，這三部影片之前都已經確定中國內地檔期，《陽光兔仔兵》宣布定檔2月12日，《小婦人》和《婚姻生活》先後定檔2月14日和2月28日。

本來將於2月份陸續在內地院線公映的奧斯卡獲獎電影，受特殊時期疫情的影響，是否能如期上映還未可知 。《陽光兔仔兵》只是在全國藝術電影放映聯盟專線上映，鑑於稀少的排片，其預期票房本就不高，加上疫情當前，幾乎可以說是無法賺回版權費用。只有改檔後延，其喜劇、積極的調性或許會對疫情后的觀眾，有疏解調劑之用。

除了這三部已定檔的奧斯卡提名影片之外，電影《1917：逆戰救兵》，以及騰訊影業聯合出品的《在晴朗的一天出發》（A Beautiful Day in the Neighborhood）本來也有望引進，但是整體的風向，還是受到了疫情發展的製約。畢竟，當下整個行業已經步調放緩。1月24日除夕起，打開貓眼專業版，電影票房數據已經暫停更新，界面一直定格在了「萬眾一心攻克時艱」的字眼上。一片空白的界面，讓人相當不適應。行業焦慮瀰漫，2月的電影市場，艱難會一如既往，只能互相安慰，慢慢期待春暖花開了。

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定檔情人節的《小婦人》，名著改編，雲集了愛瑪屈臣 （Emma Watson）、茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan）、梅麗史翠普（Meryl Streep）以及近兩年在國內較紅的「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）。本來從類型到演員陣容，都適合情人節檔，但現在也面臨極大困境，幸好前期宣發還未過多投入。《婚姻故事》作為一部家庭倫理題材，故事卻充滿話題性，雖然口碑不俗，但一部分觀眾已經在Netflix先睹為快了，檔期在月尾，只能說安全係數高些，存在一定的潛力。

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