【猛禽暴隊影評】小丑女口水太多反派太善良　五大原因令觀眾失望

2016年的《自殺特攻‬：超能暴隊》捧紅了飾演「小丑女」的瑪歌羅比（Margot Robbie），新戲《猛禽暴隊：解瘋小丑女》作為衍生的作品，「小丑女」當然是整套戲的最大的看點。 不過，電影上映後口碑好壞參半，就算入場前有幾喜愛「小丑女」，但都未必能愛上這部新作，即睇以下五大原因，為何DC會再令觀眾失望？

小丑女在警局大開殺戒，動作場面為整部戲加返少少分。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》劇照）

《猛禽暴隊：解瘋小丑女》講述小丑女與小丑分手後，失去一塊免死金牌，各方仇家都搵上門攻擊她，因緣際會之下她與另外幾位女角色，女獵手(Huntress)、黑金絲雀(Black Canary)及女警員雲妮蒙泰雅(Renee Montoya)組成猛禽暴隊，對抗葛咸城的大反派羅曼薩奧勒(Roman Sionis)，亦即是黑面具(Black Mask)。

就算入場前有幾喜愛「小丑女」，以下分析片中五大原因令觀眾失望。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》劇照）

五大原因令《猛禽暴隊》失分

故事簡單淺白，戲中色彩華麗，暴力加上美學的風格，可能能為電影挽回部分分數，但不少觀眾都依然覺得《猛禽暴隊：解瘋小丑女》不討喜。例如，片中相當多「口水」，電影開場好一段時間都是靠瑪歌羅比的旁述來介紹劇情；無論反派定英雄，橋段意料之內，壞人又不夠壞，甚至最尾大戰那場戲，都贏得有點突兀。

點撃即睇以下5大令電影失分的因素：