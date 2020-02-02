【Birds of Prey】瑪歌羅比視像記者會冧台灣Fans：最想食蚵仔煎

DC漫畫改編電影《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey）日前展開與台北與倫敦的連線記者會，有女主角「小丑女」瑪歌蘿比（Margot Robbie）、Mary Elizabeth Winstead以及華裔導演閻羽茜等演員聯袂出席，跨海接受台灣傳媒訪問。由於編劇Christina Hodson有一半的台灣血統，讓一眾演員都對台灣特別充滿好感。

《猛禽小隊》宣傳充滿台灣味，除了編劇Christina Hodson擁有台灣血統之外，華裔導演閻羽茜早前執導的《海上浮城》也曾邀來李安之子李淳主演。而片商華納兄弟則特別送上台灣美食的圖片，包括珍珠奶茶、臭豆腐、蚵仔煎、豬血糕以及小籠包，讓眾多演員大呼驚奇，未來若有機會也希望能親自赴台品嚐美食。

《猛禽暴隊：解瘋小丑女》一眾台前幕後出席台北與倫敦的連線記者會（華納兄弟）

瑪歌蘿比特別選擇了蚵仔煎，由於她在片中一直很想吃煙肉蛋芝士三文治，所以相信小丑女也會很想吃蚵仔煎。Mary Elizabeth Winstead則說自己會喜歡豬血糕，很適合她喜愛的黑色，也符合復仇的概念。導演閻羽茜看到台灣美食就大叫「小籠包」，相當有趣。

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導演閻羽茜、編劇Christina被問到如果能出演片中任何一位女性英雄，會選擇扮演誰，閻羽茜想扮演想演女獵手，因為想學十字弓，Christina則說是小丑女，因為她研究該角已經4年，還曾與瑪格蘿比一起苦心鑽研小丑女4年，才終於成功塑造該角色。

本片導演閻羽茜（左）、編劇Christina（右）被問到如果能出演片中任何一位女性英雄，會選擇扮演誰，閻羽茜想扮演想演女獵手，因為想學十字弓，Christina則說是小丑女，因為她研究該角已經4年，還曾與瑪格蘿比一起苦心鑽研小丑女4年，才終於成功塑造該角色（GettyImages）

瑪歌蘿比在《猛》片2度扮演「小丑女」，星運正旺。去年演出的《爆炸性醜聞》（Bombshell）也提名奧斯卡獎最佳女配角，她謙虛表示自己相當欣喜，也期望電影票房能夠大賣。

《猛》片講述小丑女哈莉奎茵（Harley Quinn）與小丑分手後，決心要重振旗鼓，卻因此遭遇許多昔日的仇家，其中最為兇狠的就是黑道大佬黑面具（Black Mask），哈莉奎茵必須與小神偷、黑金絲雀、女獵手以及女警探聯手才能一起對抗他。

小丑女哈莉奎茵與小丑分手後，決心要重振旗鼓，卻因此遭遇許多昔日的仇家。其中最為兇狠的就是黑道大佬黑面具（右），哈莉奎茵必須與小神偷、黑金絲雀、女獵手以及女警探聯手才能一起對抗他（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》劇照）

本片找來《殺神John Wick》系列導演Chad Stahelski擔任武術指導，為該片打造許多精彩的動作戲，包括小丑女大鬧警局、精彩的警匪飛車追逐，皆讓瑪歌蘿比挑戰各種高難度的動作特技表演。除此之外還有一段精彩的溜冰鞋追逐對打。雖然她運動神經相當發達，早練就一溜冰技巧，但為了安全起見，導演仍找來專屬替身代替她在些許動作戲中上陣。電影將於2月6日上映。

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