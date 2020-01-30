【猛禽暴隊：解瘋小丑女】首波影評出爐　竟然似女版John Wick？

《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn）將於下星期上映，近日美國本土率先舉行試映會，連帶首波影評亦在網上流傳，究竟好唔好睇呢？

不少觀眾大讚《猛禽暴隊：解瘋小丑女》的動作場面出色。（電影劇照）

2016年上映的《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）雖然口碑不佳，但就令飾演「小丑女」（Harley Quinn）的瑪歌羅比（Margor Robbie）爆紅，相隔4年為她推出外傳《猛禽暴隊：解瘋小丑女》。隨著試映會的保密協議解禁，社交網站湧現這部片的首波影評，綜觀整體來說傾向正面。

首波影評傾向正面，片商可暫時鬆一口氣。（電影劇照）

不少網民大讚《猛禽暴隊：解瘋小丑女》的動作場面出色，連場廝殺配上粗口令人過足癮，有人更形容感覺似女版「John Wick」。雖然劇本上有不足，節奏略嫌不夠明快，但成班女人的姊妹情夠引人入勝。瑪歌羅比的演出亦備受讚賞，指她可以為DCEU撐起一片天。

瑪歌羅比的「小丑女」魅力十足，相信未來會在DCEU繼續出現。（電影劇照）

《猛禽暴隊：解瘋小丑女》講述葛咸城最邪惡自戀的壞人羅曼薩奧勒，與他的得力助手薩斯鎖定少女卡西為目標，反轉葛咸城也誓要找到她。小丑女、女獵手、黑金絲雀及雲妮蒙泰雅因緣際會相交在一起，風格各異的四人幫在別無選擇下，要聯手擊退羅曼。