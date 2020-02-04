【Birds of Prey】謝拉力圖勁慘　導演話同小丑女最有火花唔係佢

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今年新年首部漫畫改編大片《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey）即將上映，最近劇組接受Jake Hamilton採訪，整體劇組皆認為小丑與小丑女的關係很複雜，不可能會是健康的關係。不過，若要挑選一個能與瑪歌羅比（Margot Robbie） 小丑女最襯的小丑，華裔導演閻羽茜（Cathy Yan）則會立刻想起他…

《蝙蝠俠：黑夜之神》（The Dark Knight）中的小丑希夫烈格（Heath Ledger）

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這個小丑對我來說是非常聰明的角色，而瑪歌羅比所飾演的小丑女是非常聰明的人物。這讓我很好奇，他們之間會不會鬥智？
《猛禽暴隊：解瘋小丑女》導演閻羽茜

女主角瑪歌羅比在旁聽倒也點頭贊同：「那一定會非常棒。」但論及其他版本的小丑，近日憑《Joker小丑》問鼎多項大獎的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）又是否合適呢？身兼女主角兼及片的瑪歌羅比最近頻頻受訪，也被詢問是否願意與其他版本的小丑配對。她接受Capital FM訪問時提及華堅的小丑，雖認為兩片差異性過高，也以小丑的雪櫃一段做為妙答。

瑪歌羅比表示：「我認為這兩部電影完全存在於兩個不同的世界，Todd Phillips的葛咸城與這個葛咸城非常不同，我不知道你要如何磨合這個差距，因為她一定會讓他發瘋。她會在雪櫃的另外一邊招手，並跟他說：『J，布丁，你在做什麼啊。』而他的表情就會像『給我一分鐘躲一躲就好，我經歷了很多鳥事。」

按圖看更多《猛禽暴隊：解瘋小丑女》劇照：

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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