【猛禽暴隊】導演爆瑪歌羅比靠香味入戲　「有種好甜的食物味道」

瑪歌羅比(Margot Robbie)主演的新戲《猛禽暴隊:解瘋小丑女》(Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)終於上映,片中以一眾女性角色為主,執導的閻羽茜(Cathy Yan),更是影史上第一個執導超級英雄電影的亞洲女導演。

而原來導演Cathy與香港很有淵源,曾是駐港記者,今次在新戲中都有加入不少香港的元素,接受訪問時更大爆瑪歌羅比在演出小丑女時,要聞住一種香味入戲的小秘密。