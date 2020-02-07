【猛禽暴隊】導演爆瑪歌羅比靠香味入戲　「有種好甜的食物味道」

瑪歌羅比（Margot Robbie）主演的新戲《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)終於上映，片中以一眾女性角色為主，執導的閻羽茜（Cathy Yan），更是影史上第一個執導超級英雄電影的亞洲女導演。 而原來導演Cathy與香港很有淵源，曾是駐港記者，今次在新戲中都有加入不少香港的元素，接受訪問時更大爆瑪歌羅比在演出小丑女時，要聞住一種香味入戲的小秘密。

瑪歌羅比（Margot Robbie）主演的新戲《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)終於上映，今次由小丑女一人擔起大旗，帶住一班女英雄打到七彩！（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》劇照）

華裔導演曾是駐香港記耆

瑪歌羅比（Margot Robbie）自2016年演出《自殺特攻：超能暴隊》的小丑女後，在全球爆紅，今次她擔大旗主演《猛禽暴隊：解瘋小丑女》，讓很多觀眾期待。

導演Cathy於內地出生，在美國成長，大學時期在普林斯頓大學主修國際關係。Cathy在轉行成為電影製作人前，曾經擔任《洛杉磯時報》和《華爾街日報》的記者，先後駐守紐約、香港和北京。

執導新戲的閻羽茜（Cathy Yan），原來與香港很有淵源，曾是駐港記者。（IMDB圖片）

最愛蘭桂坊 仲會去離島玩

Cathy與香港特別有淵源，她表示自己當年住在南區，覺得香港是個很多元化的城市，「很享受在香港品嘗不同的美食，那時候很喜愛去蘭桂坊，也會跟朋友去銅鑼灣閒逛和購物。」除了城市生活，Cathy就話自己也很喜歡香港的自然環境，「喜歡去行山、去沙灘，有時會去大嶼山、南丫島等地吃海鮮。」

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有諗過到香港取景

由於Cathy曾在香港生活，她都表示自己有想過《猛禽暴隊：解瘋小丑女》可以來港取景，「我真的有想過，因為我特別喜歡下雨後的香港，在濕透的地上，在水倒影看到街上的霓虹燈，可以從中感受到這裡歷史的層次、這座城市的質感。」

Cathy又大讚身兼監製的女主角瑪歌羅比（Margot Robbie），很多動作戲都親自上陣，非常拼搏！（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》劇照）

參考港產片成經典場口

作為新手導演，Cathy表示不少經典電影都是她靈感的來源，包括《這個殺手不太冷》的故事、《迷幻列車》、《發條橙》的美學，「還有塔倫天奴一眾作品，戲中的暴力的場面設計和搖滾音樂的配合。」

Cathy又提到她與這次有份為電影設計動作特技的武師Jonathan Eusebio，都有參考成龍的作品去設計部分動作場面，她表示自己和Jonathan都喜愛香港的動作電影，「例如，成龍的《警察故事》，以及成龍曾在《奇謀妙計五福星》中，穿起滾軸溜冰鞋，在馬路上追逐的場面，讓我們也設計了一場小丑女以溜冰姿態，在街頭上追逐的動作戲份。」

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瑪歌羅比入戲有咩秘密？

提到主角瑪歌羅比（Margot Robbie），Cathy大讚對方投入，拍動作戲親身上陣很拼命，被問到與瑪歌合作後，如果要爆她的一個小秘密那會是甚麼？「瑪歌她經常坐在我身邊，我總是聞到很甜、像杯裝蛋糕（cupcake）的味道，我一直以為那是來自她的妝容，你知道啦，小丑女需要化上濃妝，有一次我終於忍不住問她，『瑪歌那是甚麼味道？』她說那是Harley Quinn的味道，原來她會買不同味道的香水，配合不同的角色。」

Cathy認為這是一個很好的方法去進入角色，又話以後聞到紙杯蛋糕的味，都會想起小丑女以及這部電影。