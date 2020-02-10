【奧斯卡2020】畢彼特憑《從前，有個荷里活》　首奪最佳男配角獎

第92屆奧斯卡金像獎在香港時間今早舉行，一直是最佳男配角大熱門的畢彼特（Brad Pitt）最終不負眾望，力壓湯漢斯及阿爾柏仙奴等競爭者，勇奪最佳男配角。

畢彼特最終不負眾望，勇奪最佳男配角。（網上擷圖）

畢彼特在《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）中飾演Cliff Booth，他是一名退役軍人兼Rick Dalton（里安納度狄卡比奧 飾）好友及其長期合作的特技替身。今次是畢彼特第二次獲提名奧斯卡最佳男配角獎，他曾憑《十二猴子》（12 Monkeys）首獲提名最佳男配角，最終卻與獎項無緣。畢彼特今次終於獲得最佳男配角獎。

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畢彼特從Regina King手上接過最佳男配角獎項，他先答謝導演昆頓塔倫天奴及他在戲中的好拍檔里安納度狄卡比奧，指導演是「原創」及「獨一無二」。之後，他續稱：「有幸借（里安納度狄卡比奧）你獲得成功。」，他還打趣稱：「他們告訴我，我在這裡只有45秒，比美國參議院本周給John Bolton時間多。」最後，他感謝他一路上遇過很棒的人，並把這個獎送給他的子女。

畢彼特終獲最佳男配角獎。（網上擷圖）