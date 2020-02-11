【上流寄生族】萬呎豪宅原來全搭建　大量廚餘營造貧民區窮人氣味

由韓國導演奉俊昊執導的《上流寄生族》（台譯：《寄生上流》），成為奧斯卡首部獲最佳影片的外語電影，為韓國電影史寫下最光輝的一頁。 戲中的豪宅和半地下室是整部電影的核心，導演提過場景設計暗示著劇情的發展，但原來連豪宅都是他和劇組親自設計出來，他更指拍有錢人的生活時，連一張牆紙、一個垃圾桶都嚇壞他。

由韓國導演奉俊昊執導的《上流寄生族》（台譯：《寄生上流》），成為奧斯卡首部獲最佳影片的外語電影。（《上流寄生族》劇照）

奉俊昊的新作《上流寄生族》於今屆奧斯卡金像獎奪最佳影片、最佳國際電影、最佳導演與最佳原創劇本四個大獎，亦成為首部獲最佳影片的外語電影。

故事講述現代社會兩個不同階層的人，一貧一富的家庭在生活上有多兩極，但內裡又有不少共通點，反映出種種現實的悲歌。

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豪宅與半地下室

相信看過電影的觀眾，都對那間地下屋和豪宅相當有興趣，導演表示這個場景都是電影的核心。大家應該還記得窮家庭離開豪宅回家時，要不斷向下走，這是導演特別的安排，反映兩個家庭上下的階級距離，強調兩個世界的差別，相隔兩個居住地點之間的路，是一條連綿彎曲的斜路。工人階級的社區要通往上流社會，就是要不停的向上爬。

戲中的豪宅和半地下室是整部電影的核心，原來連豪宅都是他和劇組設計出來。（《上流寄生族》劇照）

半地下室真係有陣氣味

先說窮家庭所住的「半地下室」，其實全都是佈景搭出來的，飾演窮二代的崔宇植說：「就像把街景拆下來在片場重組一樣。」宋康昊都話片場宛如首爾真實的街道，大讚布景打造得很細緻。

原來道具組更特別打造出劇本描述的「窮人氣味」，做出會散發臭味的廚餘，拍攝時惹來蒼蠅、蚊子，甚至特別在爐上沾上油垢，窮家庭的舊傢俱、牆紙都會發出陳年的味道，讓地下室的霉味盡情散發出來。

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而半地下室的場景都是搭建出來，更暗藏很多劇組的心思，連發臭的隔夜餸都要出動。（影片截圖）

連透天豪宅都係搭建

而那間透天豪宅，簡直就是五星級的家，佔地五百坪（逾萬呎），難怪要在花園露營定開P都沒難度。單是室內的空間則佔了200坪左右，但原來這樣有氣派的豪宅，也是導演特別要求，與劇組討論設計而搭建的成果。

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「垃圾桶就價值250萬韓元」

《上流寄生族》有六成以上的戲份都是發生在富家庭的大宅之中，所以導演指出這個場景要特別嚴謹，才可以呈現出實感。導演自己都話比較少拍有錢人的生活，這不是他熟悉的世界，「所以我學習了很多，發現原來竟然有這樣的傢俱，這樣的牆紙，這樣的垃圾桶啊。垃圾桶就價值250萬韓元（約1.6萬港元），即使踩下踏板也不會有聲音，蓋子合上也不會。我都不知道有那樣的世界，真的是太神奇了。把那個還回去的時候也是，十分緊張深怕弄壞了什麼。體驗了一番神奇的世界。」

《上流寄生族》那間豪宅計埋花園，佔地過萬呎，原來都是導演精心設計。（《上流寄生族》劇照）

由於富家庭的大宅在戲中的設定是一個建築大師的設計作品，所以美術導演李河俊也下了很多功夫，從設計到外部裝飾一個一個用心設計，還諮詢了很多實際的建築師。他們只有一個大前提，就是需要把有錢人家的房子能夠真實地呈現出來，從幕後花絮中可以一睹劇組在設計場景時的心思，連間屋都特別令人深刻和回味無窮。

點撃即睇朴家豪宅係點打造？